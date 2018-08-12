Румынию охватили новые антиправительственные митинги 12.08.2018, 8:05

Кроме Бухареста, акции проходят во многих городах страны.

В субботу вечером в Румынии возобновились массовые демонстрации против действий правительства, на которые вышли десятки тысяч протестующих.

На площади Победы в Бухаресте снова начал собираться народ, там проходит новый антиправительственный митинг. К этому часу пришли тысячи демонстрантов, полиция перекрыла движение на окрестных улицах, сообщает 11 августа агентство Agerpres.

Нынешний митинг будет «сидячим». Как заявили организаторы протестной акции, «мы споем гимн, а потом сядем на асфальт и будем протестовать сидя». Они подчеркнули, что люди будут садиться каждый раз, как их будут атаковать жандармы».

В отличии от предыдущей акции, в этот раз между митингующими и полицией не возникло столкновений.

Напомним, что во время протестов в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.

Требования демонстрантов - роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры.

Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.