закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 8:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Румынию охватили новые антиправительственные митинги

  • 12.08.2018, 8:05

Кроме Бухареста, акции проходят во многих городах страны.

В субботу вечером в Румынии возобновились массовые демонстрации против действий правительства, на которые вышли десятки тысяч протестующих.

На площади Победы в Бухаресте снова начал собираться народ, там проходит новый антиправительственный митинг. К этому часу пришли тысячи демонстрантов, полиция перекрыла движение на окрестных улицах, сообщает 11 августа агентство Agerpres.

Нынешний митинг будет «сидячим». Как заявили организаторы протестной акции, «мы споем гимн, а потом сядем на асфальт и будем протестовать сидя». Они подчеркнули, что люди будут садиться каждый раз, как их будут атаковать жандармы».

В отличии от предыдущей акции, в этот раз между митингующими и полицией не возникло столкновений.

Напомним, что во время протестов в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.

Требования демонстрантов - роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры.

Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович