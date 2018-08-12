В России опровергли информацию об освобождении Олега Сенцова 12.08.2018, 8:09

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ночью появилась информация о вылете самолета с политзаключенным из Салехарда.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ямало-Ненецкому автономному округу в воскресенье, 12 августа, опровергло информацию об освобождении осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Режиссер по-прежнему находится в российской колонии в полярном городе Лабытнанги, заявили в пресс-службе регионального ведомства агентству "Интерфакс-Урал", передает dw.com.

Накануне вечером фотограф Виктория Ивлева написала в Facebook: "Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев". Спустя несколько часов она обновила запись: "У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится".

Освободят ли Сенцова?

Ранее в августе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина найти гуманитарное решение в ситуации с Сенцовым. Макрон выразил обеспокоенность в связи с резким ухудшением состояния здоровья режиссера, о котором двумя днями ранее заявила двоюродная сестра Сенцова. В свою очередь, адвокат режиссера Дмитрий Динзе со ссылкой на собеседника в дипломатических кругах, занимающихся обсуждением с Россией возможности освобождения Олега Сенцова, сообщил, что его подзащитного "не собираются отпускать".

Дело Сенцова

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. В августе 2015-го он был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля он начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.

За украинского режиссера вступались ряд российских и зарубежных деятелей искусства. К властям РФ неоднократно обращались с призывами освободить Сенцова.