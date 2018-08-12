Путин с энтузиазмом пилит сук под собой 1 12.08.2018, 8:21

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ВЛАДИМИР ПУТИН

Фото: Getty Images

Больше никаких объяснений нет.

Президент РФ подписал закон о повышении НДС на 2 проц.пункта — с 18% до 20%. Что это значит?

Это хитрый и очень сложный налог. Он относится к косвенным налогам, т.е. берется не с дохода, а с цены товара. Очевидно, что его повышение должно приводить к повышению цен, пишет пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Но это перекладывание налога в цены происходит не автоматически. Оно происходит тогда, когда бизнес может это сделать. А может ли он это сделать, зависит от структуры экономики, от состояния конкуренции на каждом их этапов производства товара. Чем выше конкуренция — тем труднее переложить налог в цену.

Но ничего не бывает бесплатно. Если бизнес не смог переложить налог в цену, то он остается в его издержках, что снижает его прибыльность.

И, конечно, все приходит на конечный пункт, в магазин, куда вы идете со своей той же самой зарплатой, что и раньше. Если магазин поднял цену — вы можете, при наличии конкуренции, перейти через дорогу в другой магазин, который решил сократить свою прибыль, но цены не поднимать. Если через дорогу он есть. Если есть конкуренция.

Наша экономика — увы — сильно монополизирована. Даже розничный рынок захвачен всего несколькими торговыми сетями. Поэтому, скорее всего, у вас нет через дорогу магазина с тем же ассортиментом, который не повысит цену... И вы вздохнете и будете платить.

Потери от НДС разложатся между населением (рост цен) и бизнесом (снижение прибыли) в неизвестной никому пропорции.

Из Думы вам говорят, что цены не вырастут, потому что остаются льготные ставки НДС по товарам первой необходимости. Не верьте. Ведь все такие товары, поступающие в магазин, придут уже с повышенным НДС — издержки магазинов увеличатся и по товарам первой необходимости тоже. Что приведет к росту цен и на них.

Хуже того, на них, скорее всего, цены расти будут быстрее — потому что тут, как говорят экономисты, спрос неэластичен: от роста цен он не сокращается. Людям эти товары все равно нужны, и они будут платить...

Кто выиграет от роста НДС?

Бюджет, который, по расчетам, будет получать ежегодно более 600 млрд руб.

Экспортеры, которым НДС возвращается. Все страны мира возвращают НДС при экспорте, чтобы обложить НДС импорт. При торговом балансе это примерно одинаковые суммы. Зато улучшает позиции экспортеров на мировом рынке и удорожает импорт — на внутреннем рынке.

Но в случае нашей страны, когда экспорт сильно превышает импорт, это приведет к доп.прибылям нефтяников, Газпрома, Росвооружений, поставщиков удобрений, зерна и т.д. Ведь им при экспорте станут возвращать из бюджета больше на 2% от стоимости поставок. Фактически получается перекачка средств населения в карманы экспортеров (которые и так не бедствуют).

Итог.

Бюджет получит 600 млрд руб., которые ему не нужны — его профицит за 6 месяцев превышает эту сумму. А ведь есть еще копящиеся нефтегазовые сверхдоходы...

Население получит новую «дыру в кармане» - замедлится рост или вообще упадет реальная зарплата и реальные доходы.

Экономика получит очевидный удар за счет изъятия из нее денег в бюджет, сокращения прибыли, а значит, и инвестиций. Минэкономразвития и ЦБ пересчитали свои прогнозы: рост ставок НДС ведет к сокращению роста экономики в 2019-2020 годах и росту инфляции.

Ну вот зачем вообще было повышать НДС? Если бюджету эти деньги не нужны, а население и экономика понесет очевидные потери... Бессмысленно же. Это как пилить сук, на котором сидишь. Или, как говорят англичане — кусать руку, которая тебя кормит.

Наш ответ прост: они могли поднять этот налог — и подняли. Больше никаких объяснений нет.