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«Я увидел старика после инсульта, теряющего почву под ногами»

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  • 12.08.2018, 8:32
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Лукашенко больше занят своими страхами, чем реальной ситуацией в стране.

Об этом сайту Сharter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк, комментируя прошедшие на этой неделе задержания журналистов негосударственных СМИ:

- Начнем с того, что уже с января этого года в Беларуси блокируется крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97». Если бы тогда, в начале года, журналисты всех негосударственных СМИ, а также все оппозиционные политики проявили солидарность – как знать, может быть, дальнейших расправ над журналистами и не последовало бы.

- Вы считаете, что белорусская власть способна делать подобные выводы?

- Белорусская власть, в частности Лукашенко, нуждается в холодном душе. Лучше всего – в виде жестких международных санкций извне и народных акций протеста, как в начале 2017 года – внутри страны.

Чем меньше сопротивления встречает этот «господин», тем больше он погружается в какую-то свою, оторванную от жизни, реальность.

Все эти странные обыски, запугивания, «посадки на полтора суток» журналистов не имеют никакой логики, как и практически любые решения властей, которые мы наблюдаем с начала года. Я напомню самые абсурдные: блокировка «Хартии-97», о которой я уже говорил (и которая фактически провалилась), возвращение декрета о «тунеядцах» (то есть, бодрый прыжок на те же грабли, которые ударили власть по лбу год назад), разговоры о повышении пенсионного возраста для женщин и упразднении больничных (как будто бы власть нарочно хочет вызвать протесты, аналогичные проходящим в России), дело профсоюзов (над которым смеются прямо в зале суда и которое может привести к серьезным санкциям против Беларуси).

Знаете, у меня складывается впечатление, что Лукашенко в последнее больше занят своими страхами, чем реальной ситуацией в стране. Он не просто утратил контроль над значительной частью происходящего – он как будто бы скрывает от всех и себя самого что-то важное, что действительно отбирает все его внимание. Возможно, он просто «доуправлялся» и уже не понимает, что дальше ему делать.

Посмотрите на фотографию, которую опубликовала официальная (!) пресс-служба диктатора, когда он наконец-то долетел до Гомеля.

Я на ней увидел старика после инсульта, теряющего почву под ногами.

Возможно, страной уже правит человек в состоянии Брежнева. А может, реально правит вовсе уже и не он. Это не имеет значения. Важно то, что сейчас те, кто считает себя патриотом Беларуси, считает себя альтернативой режиму, должны осознать свою ответственность за судьбу страны.

- В чем это, по вашему мнению, должно выражаться?

- В первую очередь, каждый взрослый, самостоятельный человек должен перестать думать: «моя хата с краю», «наверху все решат без нас» и так далее. Не с краю и не решат, дорогие мои соотечественники. Мы хорошо видим, что они «нарешали»: страна теряет работоспособных людей, все больше отстает от мира, а «наверху» придумают очередные абсурдные задержания или «базы данных», чтобы собирать налоги с безработных.

Пора понять, что «король» на самом деле – голый. Власть изолгалась, запуталась, сама себе наступает на пятки. Нет за ними никакой силы. Уверен: если бы люди вышли на такие же митинги, как в начале 1990-х, они бы не смогли нам ничего противопоставить. Так чего же мы ждем? Что будет все по талонам, как тогда? Что зарплаты будут по 20-30 долларов? Так к этому же идет полным ходом. «Жирные» годы для режима закончились раз и навсегда. Дальше будет только хуже, в том числе и нам с вами. Чем быстрее белорусы вспомнят, что они – люди и европейцы, и захотят вернуть утраченные в 1994 году шансы – тем лучше для них самих.


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