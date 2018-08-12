«Сокрушительные» санкции: россияне останутся без переводов в долларах и покупок за рубежом 4 12.08.2018, 8:35

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Новые санкции отбрасывают Россию в «каменный век».

Утренняя публикация полного текста американского санкционного законопроекта, в котором действительно обнаружилось предложение ввести жесткие санкции против российских госбанков, вызвала на российском рынке самый сильный шок с момента апрельских санкций. На закрытии Московской биржи доллар впервые почти за два года стоил больше 65 рублей, евро — больше 75, Сбербанк — подешевел до апрельского минимума. Нащупал ли на этом рубль дно, станет ясно после завтрашних торгов. А пока издание Тhe Bell выяснило, как санкции — то есть фактический запрет на долларовые платежи — отразится на клиентах российских банков.

Почему падает рубль и что с ним будет дальше

Никаких новых предложений, о которых до сих пор не писалось бы, в тексте законопроекта, который опубликовал «Коммерсант» (надо отметить, что подтверждений его подлинности пока нет, на сайте Конгресса США проект до сих пор не опубликован), нет. Судя по всему, инвесторы перед началом бегства хотели своими глазами удостовериться, что американские сенаторы предлагают ввести жесткие санкции против российских госбанков, о которых во вторник предупредил Barclays.

Курс рубля отражает динамику бегства инвесторов с российского рынка — из ОФЗ и акций Сбербанка, двух активов, где нерезидентов больше всего, констатирует директор аналитического департамента ИК «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Российские активы продают из-за санкций, и в условиях неопределенности в этом вопросе инвесторы будут бежать и дальше, считает он.

Если санкции будут введены в «разумном объеме» (то есть в более мягком варианте, чем в законопроекте), можно ожидать колебание рубля в диапазоне 65-70 руб./$, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но он надеется, что минфин США даст на самые радикальные предложения негативный отзыв. Предсказать глубину и длительность падения рубля сложно, резюмирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: ведь оно объясняется не экономическими факторами.

Что санкции изменят для клиентов банков

В законопроекте дословно сказано следующее: «Президент США должен использовать всю свою власть <…> для блокировки и запрета любых транзакций с собственностью и в интересах одного или более из перечисленных российских финансовых институтов». В списке — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ. На практике это означает, что все они вынуждены будут закрыть свои американские корреспондентские счета, а значит — не смогут легально проводить долларовые платежи. Вот как это отразится на самых популярных операциях:

Обслуживание долларового счета в российском госбанке. С простыми операциями — зачислением и снятием денег с валютного счета или переводе их на другой счет — проблем быть не должно. Если транзакция в долларах происходит внутри одного российского банка – например, вы переводите деньги с одного счета на другой, либо пополняете счет через банкомат того же банка — то иностранный корсчет не задействуется, поясняет начальник департамента финанализа банка «Альба Альянс» Ольга Беленькая.

Переводы с долларового счета в одном российском банке на счет в другом. А вот с такими операциями будут серьезные проблемы: межбанковские переводы обязательно проходят через американские корреспондентские счета. Тут можно вспомнить абсурдную историю россиянина, который из-за санкций потерял 30 млн. рублей при переводе из одного российского банка в другой — там сработал именно этот механизм. Если госбанкам запретят действовать на территории США, им придется либо отказаться от таких операций, либо действовать по иранскому сценарию — делать переводы через цепочку промежуточных зарубежных банков, отмечает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. В лучшем случае транзакции подорожают и будут занимать больше времени. В худшем — способ просто не будет работать: вычислить цепочку переводов не так сложно, а ее иностранным участникам будут грозить вторичные американские санкции.

Работа карт Visa и MasterCard. Здесь все лучше: проблем с расчетами по картам быть не должно, рассуждает в разговоре с The Bell бывший начальник управления пластиковых карт одного из банков, попавших в список. Хотя это иностранные платежные системы, они рассчитываются с российскими банками-контрагентами от имени своих местных, у которых есть счета внутри страны — например, Visa рассчитывается через российское ООО «Виза», счета которого находятся в ВТБ. Такая система позволяет тому же СМП-банку обслуживать карты западных платежных систем несмотря на санкции. Но проблемы могут возникнуть при попытке заплатить картой за границей или в иностранном интернет-магазине — те же, что и при переводах валюты, предупреждает директор казначейства «Металлинвестбанка» Селим Агарзаев.

Долларовые депозиты. Технически проблем с возвратом валютных депозитов нет — они размещены на российских счетах. Но объем наличных у банков очевидно не равен объему валютных депозитов, говорит Агарзаев из «Металлинвестбанка». Впрочем, по его словам, после 2014 года даже крупнейшие банки допускают сценарий массового бегства клиентов (bank run) — и уровень наличности в иностранных валютах у них сейчас довольно высокий. Проблемы с депозитами из-за санкций могут начаться, если этих денег не хватит. Тогда неясно, как банки, не имея доступа к системе США, будут привлекать дополнительную валютную ликвидность.