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Вначале «испарятся» рублевые запасы белорусов

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  • 12.08.2018, 8:55
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Ситуация может закончиться дефолтом.

8 августа Госдепартамент заявил о наложение на Россию новых санкций за использование химического оружия (яда «Новичок» - ред.) на территории Великобритания. Уже само объявление о санкциях, которые затронут в первую очередь банковскую сферу, привело к рекордному за два года падению российского рубля и обвалило фондовый рынок РФ.

Каким образом новые санкции США против России могут сказаться на экономике Беларуси? Ситуацию для Charter97.org комментирует доктор экономических наук Борис Желиба:

- Эти санкции очень чувствительно отразятся на экономике России и, как следствие – на Беларуси.

Эффект есть уже на этапе их подготовки. Мы наблюдаем довольно сильное воздействие чисто психологического фактора: в США еще прорабатывают санкции – а в России уже обваливаются финансовые показатели. Идут вниз котировки российских ценных бумаг, курс российского рубля к доллару побил двухлетний антирекорд. А ведь до введения самого жесткого варианта санкций пройдут еще месяцы.

Думаю, что до момента официального вступления в силу санкционного закона, российский рубль и ценные бумаги немного «отработают» назад эту отрицательную динамику. Но даже если доллар не будет стоить 66 рублей, российский рубль не восстановится полностью. Он ослабнет по сравнению с ситуацией «до санкций». То же, я думаю, будет и с российскими ценными бумагами.

Как говорится – процесс уже пошел. Финансовая система «союзника» Беларуси будет слабеть.

Мы видим, как силен страх перед американскими санкциями. Нерезиденты избавляются от суверенных российских облигаций, из России уходят инвесторы и капиталы.

Американцы уже назвали ведущие банки РФ – такие, как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, компания «Открытие» – с которыми будет запрещено иметь дела американским банкам.

Но главные неприятности для российской и белорусской экономик – еще впереди.

- Какие именно это будут неприятности?

- Опыт Ирана показал: те компании и банки, которые будут их игнорировать, автоматически попадают под американские санкции. Поэтому многие поостерегутся вести дела с российскими банками и компаниями, чтобы не понести убытки. Российская экономика окажется в изоляции, а вместе с ней – и зависимая от нее белорусская экономика.

- Российскую экономику «встряхнуло» в первый же день после объявления о санкциях. Что будет происходить с белорусской экономикой в ближайшее время?

- Для экономики Беларуси плохо уже то, что дешевеет российский рубль. Как известно по событиям конца 2014 года, в таком случае сразу начинает страдать наш экспорт. Ведь с нами рассчитываются в основном российскими рублями по стабильным договорам.

И теперь, когда белорусские экспортеры начнут переводить валютную выручку в доллары и евро – налицо будет проигрыш в сотни миллионов. Обострение кризиса по образцу 2014 года может повториться. Более того – оно уже повторяется. На пороге – приметы нового финансового кризиса, который может положить конец сегодняшней монетарной политике Нацбанка.

В конце концов Нацбанк Беларуси встанет перед дилеммой: продолжать «держать» курс белорусского рубля или все-таки «отпустить» его на девальвацию. Это все, в конечном счете, приведет к ощутимому обесцениванию белорусской валюты.

- И какими будут последствия такой девальвации для рядовых граждан?

- Уменьшится реальная покупательная способность населения. Зарплату ведь все граждане получают в белорусских рублях. Но это – долгоиграющие последствия.

Первым же делом, практически сразу, начнут страдать рублевые вкладчик и все, у кого есть какие-то запасы в белорусских рублях Первый удар будет по рублевым сбережениям белорусов. Их реальная стоимость начнет «испаряться».

Второй важный момент – опять начнется бегство белорусского рубля из экономики. Белорусская валюта начнет терять свой вес и ценность. Нацбанку придется смириться с поражением в политике «дедолларизации», которую он сейчас пытается проводить.

В-третьих, создастся огромное напряжение в бюджете и в золотовалютных резервах. Ведь над бюджетом Беларуси довлеет огромный внешний госдолг, который нужно выплачивать в валюте. И внутренний госдолг белорусского правительства тоже на 80% обслуживается в валюте. Валюту для погашения очередных платежей по внешним займам будет покупать все сложнее, в итоге – придется экономить на расходной части бюджета, то есть на гражданах.

Если допустить самый жесткий сценарий развития событий, то российская экономика ослабнет настолько, что не сможет «тянуть» на себе белорусскую – то, что она делает сегодня. Боливар не вынесет двоих, как говорится. Тогда возможно все, что угодно – вплоть до дефолта.


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