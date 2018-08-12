Пашинян допустил новые переговоры по Нагорному Карабаху
- 12.08.2018, 8:40
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Премьер-министр Армении озвучил условия диалога с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для новых переговоров по Нагорному Карабаху необходимо создать подходящую атмосферу.
Пашинян готов продолжить переговоры "в контексте национальных интересов Армении", передает Интерфакс-Украина.
"Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки",- заявил Пашинян.
Ранее Пашинян отметил, что у Еревана "есть реальная воля и реальное желание мирно разрешить этот конфликт".
В начале апреля 2016 года на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения начались активные вооруженные столкновения. В Армении обвинили вооруженные силы Азербайджана в наступлении на южном, юго-восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения.
Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом (Арцахом) продолжается с переменной интенсивностью с 1991 года. За время конфликта погибли около 30 тысяч человек.
Самая острая фаза конфликта была прекращена в 1994 году подписанием Бишкекского протокола о перемирии между Азербайджаном и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.
С точки зрения международного права, конфликт является примером противоречий между фундаментальными принципами формирования международных отношений: принципом территориальной целостности (Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана) с одной стороны, и правом народа на самоопределение (большую часть населения Карабаха составляют этнические армяне) - с другой.