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Земляне запускают исследовательский корабль к Солнцу: онлайн-трансляция

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  • 12.08.2018, 9:06
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Ученые хотят решить давнюю загадку нашего светила.

Сегодня, 12 августа в 10:31 утра по минскому времени, должно открыться стартовое окно для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Delta IV компании United Launch Alliance, которая выведет на траекторию к нашему светилу Солнечный зонд Паркер.

Если позволит погода и техника, старт состоится ровно в 10:31 с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA. Стоимость проекта - не менее $750 млн.

Для изучения короны Солнца Рarker Solar Probe сблизится с ней на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу. Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект.

Около Солнца станция габаритами 1х3х2,3 метра и весом 555 кг будет находиться все время развернутой к нему щитом - чтобы чувствительная к температурам аппаратная часть всегда была в тени. В самой критической точке траектории поверхность щита разогреется почти до 1400 градусов по Цельсию.

Максимальная скорость движения на краю солнечной короны составит около 725 тысяч км/ч, или около 200 км/с. Это будет самый скоростной искусственный объект землян. С такой скоростью расстояние от Киева до максимально удаленной столицы другого государства - Веллингтона в Новой Зеландии (около 17000 км) - можно преодолеть менее чем за 1,5 минуты.

При помощи зонда ученые хотят изучить плазму около звезды, структуру и динамику магнитных полей, измерить уровни испускаемой короной энергии и ускорение солнечного ветра. Кроме того, им интересно, какие механизмы создают, ускоряют и переносят энергетические частицы.

Это третья попытка запустить Delta IV: изначально ракета должна была стартовать 4 августа, а после переноса - вчера, 11 августа. Оба раза старт переносили по техническим причинам, чтобы быть максимально уверенным в успехе раннего этапа миссии.


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