«Полная отставка действующего режима с последующей люстрацией»2
- 12.08.2018, 9:15
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В Румынии проходят крупнейшие акции протеста в истории страны.
В Румынии продолжаются одни из самых масштабных акций протеста в истории страны.
Число раненых и задержанных исчисляется тысячами, против драконовских методов полиции выступил даже действующий президент, назвав их «необъяснимыми», а Генпрокуратура Румынии начала возбуждать уголовные дела о превышении органами правопорядка должностных полномочий, сообщает телеграм-канал «Запретное мнение».
Оппозиция же своих требований не меняет: «полная отставка действующего Режима, с последующей люстрацией».