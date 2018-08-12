«Полная отставка действующего режима с последующей люстрацией» 2 12.08.2018, 9:15

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В Румынии проходят крупнейшие акции протеста в истории страны.

В Румынии продолжаются одни из самых масштабных акций протеста в истории страны.

Число раненых и задержанных исчисляется тысячами, против драконовских методов полиции выступил даже действующий президент, назвав их «необъяснимыми», а Генпрокуратура Румынии начала возбуждать уголовные дела о превышении органами правопорядка должностных полномочий, сообщает телеграм-канал «Запретное мнение».

Оппозиция же своих требований не меняет: «полная отставка действующего Режима, с последующей люстрацией».