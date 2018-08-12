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«Газпром» изгоняют из Европы

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 12.08.2018, 9:35
  • 2,829

Российская пропаганда безуспешно пытается скрыть поражение.

Странная история произошла с решением ВТО по иску России (поданному еще в апреле 2014) по третьему энергопакету. Реакция российских СМИ оказалась прямо противоположной — часть их объявили о победе, другая — о поражении.

Что же произошло?

Конечно, нашу прессу ввели в заблуждение реакция минэкономразвития и Газпрома, которые откровенно сделали «хорошую мину при плохой игре».

Минэкономразвития поспешило объявить решение «положительным» и «позитивным прецедентом». Газпром также «выразил удовлетворение», правда только частью доклада, которая была в его пользу. Но неудовлетворение другой частью доклада он выражать не стал. В результате российские СМИ слегка запутались…

Бывает. Причем все чаще…

Из 6 пунктов российского иска выиграны 3 второстепенных. А 2 главных проиграны под чистую:

— сохранены требования о разделении собственности,

— разрешены преференции для СПГ (сжиженного природного газа).

Первое — это принцип, называемый unbundling: разделение основного и второстепенных бизнесов, фактически борьба с «вертикальными» монополиями, которые пытаются интегрировать всю цепочку, скажем, от добычи газа до реализации его розничным потребителям. Короче, трубы — отдельно, добыча — отдельно.

Это то, что мы сделали, например, с нефтяной отраслью или реформой элетроэнергетики, но никак не можем решится сделать с Газпромом, РЖД и ЖКХ.

Ранее принцип unbundling, зафиксированный в третьем энергопакете, уже остановил строительство Газпромом «Южного потока». Теперь он создает серьезные трудности в достройке в Южную Европу второй нитки «Турецкого потока» и ставит крест на наполеоновских планах Газпрома влезть в газораспределительные сети европейских стран (тут даже придется давать обратный ход и продавать уже приобретенные сети).

Второе — фактически означает «зеленый свет» американским поставкам СПГ в Европу. Он дороже газпромовского газа и имел мало шансов всерьез потеснить его, но теперь может получать некоторые конкурентные преимущества и увеличить свою долю рынка.

Итог: Орешкин с Миллером просто попытались назвать откровенное поражение — победой. И в общем небезуспешно. То, что произошло в российских СМИ — это борьба пропаганды с истиной, которую представили только некоторые российские издания, сохранившие квалифицированных экономических журналистов, способных самостоятельно оценивать происходящее.

Telegram-канал «СерпомПо»


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