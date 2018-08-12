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Видеофакт: В оккупированном Крыму разгорелся масштабный пожар

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  • 12.08.2018, 10:22

Пожарная техника не может подъехать близко к очагам возгорания.

В оккупированном Россией Крыму загорелись заповедные леса в урочище Уч-Кош возле Ялты.

Об этом на страницах соцсетей сообщают жители полуострова.

Пожар вспыхнул после обеда 11 августа. По последним данным, в ликвидации возгорания задействованы 16 единиц техники и 73 человека личного состава, от оккупационного ГУ МЧС - 45 человек и 5 единиц техники.

По состоянию на 19:10 в субботу пожарные сообщали о пожаре на 1,5 гектарах.

По данным блогера RoksolanaToday&Крым, местные жители организовывают подвоз воды пожарным. Также сообщается, что пожарная техника не может подъехать близко к месту происшествия, и спасатели тушат огонь при помощи ранцевых огнетушителей и подручных средств.


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