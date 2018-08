Как выглядит Беларусь на карте температурных рекордов Европы 12.08.2018, 10:20

Исследователи сравнили летнюю жару у нас и в ЕС.

Об этом свидетельствует карта температурных рекордов Европы, составленная чешским исследователем Якубом Марианом. На ней отображен температурный рекорд Беларуси - 38,9 градусов по Цельсию, зафиксированный 8 августа 2010 года в Гомеле (в гомельском аэропорту города в тот день было 39,2 градуса, однако в качестве официального рекорда этот показатель не засчитан).

На карте видно, что жара в соседних Украине, России и Польше фиксировалась более высокая, нежели в Беларуси. В то же время страны Балтии по температурному показателю от Беларуси значительно отстали, пишет thinktanks.by.

Самая высокая официально зарегистрированная температура в мире составляет 56,7 ° C (134 ° F), которая была зафиксирована 10 июля 1913 года в Furnace Creek, Калифорния, США. На других континентах также есть ряд действительно горячих мест: с температурой 55,0 ° C в Африке (Тунис), с температурой 53-54 ° C в Азии (Израиль, Иран, Ирак, Кувейт, Пакистан, некоторые из их показателей оспариваются), с температурами 50,7 ° C в Океании (Австралия) и 48,9 ° C в Южной Америке (Аргентина).

Климат же в Европе довольно мягкий. Самая высокая температура была зафиксирована в греческих Афинах 10 июля 1977 года - 48,0 ° C.

Самая прохладная страна Европы - Исландия - 30,5 градусов жары. При этом в исследователь обращает внимание на неожиданно низкую запись в Ирландии. Ирландия испытывает недостаток температурных экстремумов по сравнению со странами, расположенными в одинаковых широтах, из-за влияния Атлантического океана и Гольфстрима, которые сохраняют его относительно прохладным летом и относительно теплым зимой.