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В следующем году Беларусь из-за «налогового маневра» потеряет $300 миллионов

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  • 12.08.2018, 10:39

Потери бюджета с каждым годом будут расти.

В 2024 году Россия завершает налоговый маневр в нефтяной отрасли, его план одобрила Госдума в июле. В 2019 - 2024 годах вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30% до нуля, на эту же величину в деньгах будет повышен налог на добычу полезных ископаемых, пишет kp.by.

- С 2019 года начинается шестилетний этап реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России. На доходы белорусского бюджета он оказывает прямое негативное влияние ввиду их сокращения, - заявил замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

То есть первые потери белорусский бюджет понесет уже в следующем году. Исходя из этого, правительство сформирует проект будущего бюджета, чтобы найти недостающие деньги.

- Речь идет о сумме порядка 600 млн. рублей. Это потери от поступления пошлин на нефтепродукты, которые мы зачисляем в свой бюджет, и заложенное 25-процентное снижение ставок акцизов на топливо. Нас это, конечно, не радует, - уточнил чиновник.

Напомним, Минфин уже давал ранее пояснения, что в 2019 году будут снижены ставки акцизов на топливо, чтобы обычные потребители не пострадали. Ведь из-за того, что уменьшается вывозная пошлина (которую Беларусь не платила) и увеличивается налог на добычу полезных ископаемых, нефть и, соответственно, топливо для нас увеличивается в цене. Чтобы не было удара по кошельку, акцизы на топливо и собираются снизить.

Также Дмитрий Кийко сказал, что те 300 млн. долларов дохода, которые Беларусь недополучит, ограничивают возможности бюджета по снижению налоговой нагрузки в стране. Проще говоря, это значит, что стране надо, во-первых, искать новые источники дохода, а во-вторых, у властей нет возможности снизить или вовсе убрать какие-то налоги. Одновременно надо каким-то образом обеспечить привлекательные условия для ведения бизнеса. Также чиновник намекнул, что, возможно, будут сокращены некоторые налоговые льготы. Но не уточнил, какие именно.


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