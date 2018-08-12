Систему штрафных баллов для водителей в Беларуси будут дорабатывать 6 12.08.2018, 10:48

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Фото: AutoGrodno.by

В предложениях ГАИ есть нестыковки.

Читатели myfin.by продолжают задавать вопросы о системе штрафных баллов для водителей, которую предполагается ввести в Беларуси. В частности, их интересует, придется ли платить за начисленные баллы штраф. И как узнать, сколько баллов получил водитель.

Количество баллов можно будет проверять через приложение

Предусматривается, что водителям будут сообщать о начисленных штрафных баллах. Да и сами водители будут иметь возможность удаленно просматривать данные о «набранных» баллах в интернете.

Напомним, что предложение оценивать нарушения правил дорожного движения в штрафных баллах внесено в проект изменений закона «О дорожном движении». Дополнительных штрафных санкций за эти баллы пока что не предусматривается. Но если водитель за год наберет 15 и более штрафных баллов за нарушения ПДД, то его смогут лишить прав на полгода.

Узнать, какое количество баллов числится за конкретным водителем, можно будет через специальное приложение в интернете.

Предполагается, что это приложение будет работать подобно приложению по системе видеофиксации нарушений ПДД. То есть водителю нужно будет ввести свои персональные данные и информацию об автомобиле и просмотреть есть ли у него штрафные баллы.

Есть нестыковки

Систему штрафных баллов еще требуется доработать. На это обращают внимание и юристы, и водители-профессионалы. В ГАИ также признают, что некоторые вопросы нужно еще отладить, в том числе юридически.

Например, возникают вопросы, почему штрафные баллы привязаны к размеру штрафа, если правильнее, наверное, было бы привязать их к конкретной статье КоАП.

Если систему штрафных баллов утвердят в предложенном виде, могут возникать юридические накладки. Так, получается, что по системе штрафных баллов за такое правонарушение, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, могут начислить четыре балла (и 15 баллов нужно, чтобы лишить прав на полгода). При этом по статье 18.16 КоАП столь серьезное нарушение карается лишением прав на более длительный срок - даже на три года. Зачем начислять водителю штрафные баллы, если водитель лишается прав сразу.

В ГАИ Беларуси отмечают, что предложение о введение штрафной системы еще будет рассматриваться и проходить ряд согласований и доработок. В ходе обсуждений еще будут прорабатываться с юридической точки зрения этот и другие вопросы.

В целом же, как считают в Госавтоинспекции, новая штрафная система дисциплинирует водителей и уменьшит число нарушений, поможет улучшить безопасность на дорогах страны. Такие штрафные системы применяются в Германии и других странах, отмечают в ГАИ.

Ранее также Госавтоинспекция сообщила, что от участников общественного обсуждения проекта поступили конструктивные предложения. Например, предоставить возможность списывать штрафные баллы, а также расширить список нарушений, за которые такие баллы не будут начислять. Эти предложения внесены в законопроект.