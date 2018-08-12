закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Манчестере после Карибского карнавала произошла стрельба

  • 12.08.2018, 10:05

10 человек получили ранения.

В Манчестере ночью после городского карнавала произошла стрельба, ранения получили не менее 10 человек.

Об этом сообщает Sky.

Инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. По данным полиции, не менее 10 человек получили ранения, в район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.

Также полиция отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.

Видео последствия инцидента опубликовано в Twitter.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович