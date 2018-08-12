В Манчестере после Карибского карнавала произошла стрельба
- 12.08.2018, 10:05
10 человек получили ранения.
В Манчестере ночью после городского карнавала произошла стрельба, ранения получили не менее 10 человек.
Об этом сообщает Sky.
Инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. По данным полиции, не менее 10 человек получили ранения, в район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.
Также полиция отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.
Видео последствия инцидента опубликовано в Twitter.
Shooting at Manchester Moss Side post carnival street party pic.twitter.com/b3jRjuNMrz— UK Rap (@UKRap) 12 августа 2018 г.