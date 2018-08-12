В Манчестере после Карибского карнавала произошла стрельба 12.08.2018, 10:05

10 человек получили ранения.

В Манчестере ночью после городского карнавала произошла стрельба, ранения получили не менее 10 человек.

Об этом сообщает Sky.

Инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. По данным полиции, не менее 10 человек получили ранения, в район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.

Также полиция отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.

Видео последствия инцидента опубликовано в Twitter.