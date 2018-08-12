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Народ Румынии требует перемен

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  • 12.08.2018, 11:23

Массовые акции продолжаются.

Акции протеста в Румынии в субботу прошли без инцидентов в отличие от пятницы, когда манифестации сопровождались столкновениями с силами охраны порядка, в результате чего пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов, сообщает euronews.com.

Участники демонстраций выступают против политики левоцентристского правительства Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов.

Корина приехала из Франкфурта: "Нам нужны перемены! Нужно поменять политиков, поменять правительство, потому что они не способны что-то для нас делать. Они думают только о себе. Мы не отступим до тех пор, пока не увидим перемены, пока эти люди не уйдут, до тех пор пока не получим шанс на лучшую жизнь".

В Бухаресте в акции протеста приняли участие около 40 тысяч человек. Актер и певец Тудор Чирила — один из лидеров протестного движения: "Я пришел сюда, потому что я не хочу, чтобы в румынском обществе господствовал страх. Все, что у нас осталось — это право на свободу собраний".

Люк приехал из Нидерландов, чтобы поддержать свою жену, которая родилась в Румынии: "Нужно продолжать настаивать и сделать так, чтобы весь мир узнал о происходящем, потому что это правительство погрязло в коррупции, это уже все поняли".

Манифестации прошли и в других крупных городах Румынии. Участники акций протеста обещают выйти на улицы и воскресенье.

Они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.


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