Две белоруски сыграют друг против друга на турнире в Цинциннати 2 12.08.2018, 11:27

Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Саснович и Лапко поборются за выход в основную сетку турнира.

Белорусские теннисистки Александра Саснович (№ 36 рейтинга WTA) и Вера Лапко (№ 66 WTA) успешно преодолели стартовый раунд квалификации турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом 2 874 299 долларов, сообщает tut.by.

Александра Саснович в трех сетах обыграла американку Элисон Риске (№ 77 WTA) — 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Александра Саснович

Фото: Reuters

Вера Лапко взяла верх над россиянкой Анной Блинковой (№ 102 WTA) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 47 минут.

Вера Лапко

Фото с сайта tennis.by

В решающем поединке за выход в основную сетку белоруски Лапко и Саснович сыграют друг против друга.

С основной сетки начнут выступление в Цинциннати две белоруски. Арина Соболенко (№ 39 WTA) в первом круге сыграет с британкой Йоханной Контой (№ 43 WTA), а Виктория Азаренко (№ 95 WTA) — с испанкой Карлой Суарес Наварро (№ 27 WTA).

В 2013 году Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале американку Серену Уильямс — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).