Российские банки столкнулись с рекордной за шесть лет нехваткой валюты 2 12.08.2018, 11:29

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Деньги за границу выводили главным образом корпорации.

Российская банковская система столкнулась с дефицитом иностранной валюты: впервые с 2012 года имеющейся у банков наличности недостаточно, чтобы расплатиться со всеми клиентами, имеющими расчетные счета, пишет finanz.ru.

Такую оценку дает Райффайзенбанк в обзоре по банковскому сектору за июнь.

За месяц объем мгновенно доступной банкам валюты, которой они могли бы покрывать обязательства перед клиентами, сократился на 5,9 млрд долларов. Речь идет о средствах, которые размещены в наличной форме на депозитах и корсчетах за рубежом и могут быть выведены в случае необходимости.

Использовать их в июне пришлось, чтобы покрыть отток клиентских средств: за месяц со счетов ушло 4,9 млрд долларов. Деньги выводили главным образом корпорации, которым было нужно платить дивиденды (на 8,4 млрд долларов).

При этом от погашения выданных валютных кредитов в банковскую систему вернулось лишь 1,2 млрд долларов.

Разницу пришлось покрывать за счет резервов. В результате на начало июля их объем оказался на 2,8 млрд долларов меньше, чем сами банки должны клиентами по расчетным счетам.

Это "свидетельствует о том, что образовался дефицит валютной ликвидности", и теперь "банковский сектор не сможет компенсировать систематический вывоз капитала корпоративным сектором", предупреждают аналитики Райффайзенбанка.

Помимо наличной валюты у банков есть 51 млрд долларов, вложенных в еврооблигации, и портфель малоликвидных корпоративных бондов. Но вывести значительную сумму из этих бумаг за короткий срок малореально: продажа продавит цену и придется нести потери на обесценении.

Ситуацию усугубят изменения в валютном регулировании, которые снимают с попавших под санкции крупнейших госэкспортеров обязанность заводить валютную выручку на российские счета.

Поправки, принятые Госдумой на прошлой неделе, распространяются де-факто на одну "Роснефть", которая сможет оставить за рубежом 64 млрд долларов, полученных в прошлом году от экспорта сырья.

Дефицит долларов уже виден на денежном рынке, где занять валюту становится все дороже: базисные спреды с середины июня по середину июля выросли с 120 б.п. до 150 б.п. (по 1-летним IRS-CCS), констатирует Райффайзенбанк: "Масштаб дефицита валютной ликвидности с начала июля уже близок к тому, который обычно наблюдается лишь в конце года, когда приходится очередной пик выплат по дивидендам, внешнему долгу, а иностранные банки сокращают позицию в российских банках".

Ситуация может усугубиться в сентябре и декабре, когда рынку предстоит пережить пиковые погашения внешнего долга, заключают аналитики банка.