Константин Боровой: Путин сидит с остекленевшим взглядом и не знает, что делать

Константин Боровой: Путин сидит с остекленевшим взглядом и не знает, что делать2
- 12.08.2018, 11:43
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Страх в Кремле достиг апогея.
Реакция кремлевской элиты на новые санкции США показала панику в ее рядах и страх перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Такое мнение "Апострофу" высказал российский оппозиционер Константин Боровой.
"Все окружение Путина – это люди, которые находятся в палате с их буйным вожаком. И их реакция означает боязнь и страх. Это очень хорошая и правильная реакция – и им придется выбирать: либо играть с Путиным в то, что он Наполеон в этой палате, либо сделать то, что делают в палате с больным, который становится опасным для окружающих. Пока они все играют в игру, предложенную Путиным, и это называется простой фразой – "бомбить Воронеж", - пояснил политик.
В то же время он отметил, что представители российской власти боятся уже не столько Путина, как наказания всей "палаты".
"Это очевидный страх. Реакция того же Медведева говорит о том, что там сумасшедшая паника. Сидит Путин с остекленевшим взглядом, не знает, что делать и понимает, что ничего не может сделать. А вокруг суетятся эти люди, которые понимают, что, с одной стороны, могут попасться под горячую руку, а, с другой стороны, боятся. Для них это катастрофическая ситуация", - резюмировал Боровой.