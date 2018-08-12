Константин Боровой: Путин сидит с остекленевшим взглядом и не знает, что делать 2 12.08.2018, 11:43

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Константин Боровой

Страх в Кремле достиг апогея.

Реакция кремлевской элиты на новые санкции США показала панику в ее рядах и страх перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение "Апострофу" высказал российский оппозиционер Константин Боровой.

"Все окружение Путина – это люди, которые находятся в палате с их буйным вожаком. И их реакция означает боязнь и страх. Это очень хорошая и правильная реакция – и им придется выбирать: либо играть с Путиным в то, что он Наполеон в этой палате, либо сделать то, что делают в палате с больным, который становится опасным для окружающих. Пока они все играют в игру, предложенную Путиным, и это называется простой фразой – "бомбить Воронеж", - пояснил политик.

В то же время он отметил, что представители российской власти боятся уже не столько Путина, как наказания всей "палаты".

"Это очевидный страх. Реакция того же Медведева говорит о том, что там сумасшедшая паника. Сидит Путин с остекленевшим взглядом, не знает, что делать и понимает, что ничего не может сделать. А вокруг суетятся эти люди, которые понимают, что, с одной стороны, могут попасться под горячую руку, а, с другой стороны, боятся. Для них это катастрофическая ситуация", - резюмировал Боровой.