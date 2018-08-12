Минфин и Центробанк отказались спасать российский рубль 4 12.08.2018, 11:56

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Паника на валютно-фондовых биржах РФ может усилиться.

Новая волна обвального падения рубля не заставит правительство отказаться от скупки валюты на Московской бирже, предупредил ЦБ РФ, сообщает finanz.ru.

Скачок доллара на 3,6 рубля, а евро - на 2,8 рубля за три дня является "естественной реакцией рынка" на угрозу новых санкций, а валютные интервенции, в ходе которых Минфин уже купил более 30 млрд долларов и планировал приобрести еще 6 млрд в августе, будут продолжаться, говорится в заявлении регулятора, опубликованном в пятницу.

Объем операций может быть лишь "скорректирован". Так, накануне, вместо 16,7 млрд рублей ЦБ направил на скупку валюты 8,4 млрд.

При этом речь идет о временном уменьшении, которое впоследствии будет компенсировано дополнительными интервенциями. "В течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме", - предупреждает центробанк.

В изъятие валюты из экономики, которая складируется в Фонде национального благосостояния, а затем уходит в зарубежные ценные бумаги и на депозиты иностранных банков, правительство направляет доходы от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

В прошлом году бюджет потратил на валютные интервенции 974 млрд рублей, на текущий год запланировано 2,74 триллиона рублей, а на 2019-й - 3,42 триллиона рублей, следует из "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" Минфина. Скупка валюты уже стала второй крупнейшей статьй расходов правительства, превысив траты как на оборону (2 трлн рублей), так и на полицию (2,8 трлн рублей) и уступая лишь ассигнованиям на социальную политику (4,6 трлн рублей).

Суммарно с 2019 по 2021 год на интервенции потрачено 8,518 триллиона рублей - в 2,2 раза больше, чем на реализацию майского указа Владимира Путина, предполагающего ускорение экономики, борьбу с бедностью и повышение качества жизни (3,9 трлн рублей).

За три года власти накопят почти 150 млрд долларов дополнительных резервов - деньги нужны на случай нового резкого ухудшения экономической ситуации, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Операции Минфина снижают доступность валюты на рынке и ослабляют рубль. Без них весной доллар стоил бы меньше 50 рублей, признал глава МЭР Максим Орешкин в апреле.

Правительство не заинтересовано в укреплении рубля даже при дорогой нефти, заявил 11 июля в ГосДуме глава Минфина Антон Силуанов.

"Будет 100 долларов (за баррель) - курс, помните, был 30 с небольшим рублей за доллар. Нужны нам сейчас такие соотношения, такие колебания? Наверное, нет", - сказал он.