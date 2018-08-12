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Видеофакт: NASA запустило исторический объект к Солнцу

  • 12.08.2018, 12:47

Посланный землянами зонд впервые коснется светила.

Американское космическое агентство NASA со второй попытки запустило автоматический зонд Parker Solar Probe, который будет изучать Солнце с рекордно близкого расстояния.

Как сообщает пресс-служба агентства, станция габаритами 1×3×2,3 м приблизится к Солнцу на расстояние 6,2 миллиона километров от поверхности, - это ближе, чем любой другой рукотворный объект. До сих пор все земные аппараты располагались в семь раз дальше от Солнца.

У зонда жаропрочная обшивка, которая должна ему позволить работать до 2025 года.

Parker Solar Probe должен стать и самым быстрым в истории человечества космическим аппаратом - его скорость будет достигать 700 тысяч километров в час. Траектория полета рассчитана так, что зонду будет помогать гравитация Венеры.


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