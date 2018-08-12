Видеофакт: NASA запустило исторический объект к Солнцу
- 12.08.2018, 12:47
Посланный землянами зонд впервые коснется светила.
Американское космическое агентство NASA со второй попытки запустило автоматический зонд Parker Solar Probe, который будет изучать Солнце с рекордно близкого расстояния.
Как сообщает пресс-служба агентства, станция габаритами 1×3×2,3 м приблизится к Солнцу на расстояние 6,2 миллиона километров от поверхности, - это ближе, чем любой другой рукотворный объект. До сих пор все земные аппараты располагались в семь раз дальше от Солнца.
У зонда жаропрочная обшивка, которая должна ему позволить работать до 2025 года.
Parker Solar Probe должен стать и самым быстрым в истории человечества космическим аппаратом - его скорость будет достигать 700 тысяч километров в час. Траектория полета рассчитана так, что зонду будет помогать гравитация Венеры.
The @ulalaunch #DeltaIVHeavy, with the Parker #SolarProbe onboard, launches to the Sun! Follow the link to more images as they come in! https://t.co/nZMjaDfkDG pic.twitter.com/55naMVq5TO— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) 12 августа 2018 г.
3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn— NASA (@NASA) 12 августа 2018 г.
At closest approach, our Parker #SolarProbe spacecraft will be hurtling around @NASASun at approximately 430,000 miles per hour! That's fast enough to get from Philadelphia to Washington, D.C. in one second. Watch: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/RPzeX2bW65— NASA (@NASA) 12 августа 2018 г.