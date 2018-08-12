Россию ждут еще более сокрушительные санкции 2 12.08.2018, 13:07

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Конгрессмены проголосуют за новый законопроект.

После объявления Вашингтоном новых санкций против России за отравление Сергея Скрипаля, возможно, последуют еще боле радикальные меры в отношении Кремля. Информация об этом была опубликована на сайте CNBC.

Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018 года, автором которого является республиканец Линдси Грэм, предлагает ввести широкие санкции в отношении инвестиций в российские энергетические проекты и национальные банки. Аналитики говорят о том, что эти санкции будут гораздо мощнее всех предыдущих.

В среду российское издание «Коммерсантъ» опубликовало проект закона сенаторов США по защите американской безопасности от Кремлевской агрессии 2018 года. Если этот документ будет принят, американские компании не смогут покупать российские долговые ценные бумаги. Эксперты уже назвали эти меры «ядерными». Впрочем, до голосования законопроект еще будет обсуждаться, и в него будут вноситься правки.

Грэм говорит, что санкции не будут сняты до тех пор, пока Путин не прекратит вмешиваться в американский избирательный процесс и не выведет войска из Украины и Сирии. Американский политик также признал, что предыдущие санкции на главу Кремля не подействовали. Грэм уверен, что Путина можно остановить, вписав в «запретный список» банки, тесно связанные с российским правительством и олигархами.

В настоящий момент Конгресс США находится на летних каникулах, поэтому закон вступит в силу нескоро. Более того: законопроект должен поддержать Белый дом. Однако, как показывает практика, конгрессмены, скорее всего, проголосуют за новый законопроект.