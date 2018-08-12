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Пять государств подписали конвенцию о «разделе» Каспийского моря

  • 12.08.2018, 13:37
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Работа над этим документом велась 22 года.

Саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием исторического документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщает interfax.ru.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Как заявили ранее в пресс-службе президента РФ, "многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников".

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всем участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

Основные положения конвенции

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно Конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, а все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.


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