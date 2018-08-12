Белорусы об онлайн-покупках: Есть риск, что тебе положат два левых сапога 1 12.08.2018, 14:12

Наши соотечественники рассказали о курьезных случаях.

Делают ли брестчане заказы в интернет-магазинах, что за товары там покупают и какие в этом видят плюсы и минусы? «Брестская газета» опросила жителей города.

Лилия, швея:

— Да, я иногда делаю покупки в интернет-магазинах. Стала заказывать давно, а муж — особенно. Покупаю ножи, по косметике что-то… В плане экономии денег выгода есть. Я слышала, что многие находят недорогую бытовую технику. Можно через интернет найти намного дешевле, чем в магазинах. Муж покупал себе дорогой телефон. Обычно заказываю через Минск. С китайских сайтов не заказывала. Хотя подружка моя, например, одежду оттуда заказывает. Говорит, долго идет, но можно купить очень хорошие вещи. Всегда есть несколько процентов страха купить кота в мешке, но с тем, что прислали что-то не то, пока не сталкивалась.

Владимир, уборщик территории:

— Один раз купил зарядное устройство для телефона. Оно сломалось, и где-то через месяц я вернул его, мне прислали похожее, пока работает. Дело в том, что я всего лишь один раз заказывал, поэтому не могу сказать, доверяю я интернет-магазинам или нет. Хотя у меня компьютер есть, смартфон есть… Вообще у меня зарплата сто рублей, так что особо не расшикуешься. Но я потом поинтересуюсь, что там можно конкретно купить и насколько это будет дешевле.

Лариса, работает в сфере торговли:

— Покупки через интернет-магазины делаю уже года полтора. Заказываю разные товары. Игрушки, безделушки. Одежду — нет. Такое лучше в магазине. В принципе, в заказах через интернет минусов нет. Качество хорошее, все нормально, приходят быстро. Заказываю отовсюду, где дешевле. Я заказываю на небольшую сумму, и если что-то одно из всех заказов будет не очень, то будет не жалко.

Варвара, дизайнер одежды:

— Заказы делаю постоянно: одежду, обувь. Уже лет пять точно. И с китайских сайтов, и с белорусских. Главный плюс в том, что нет этих навязчивых продавцов, которые хотят что-то подсказать. Из минусов то, что товар не очень хорошего качества может быть. Ты ведь не потрогаешь его, не посмотришь. Бывали оплошности, но возвращали без проблем. Заказывать через интернет всегда дешевле.

Николай, водитель:

— Заказываю еще со времен школы. Пользуюсь сервисом доставки еды, а также покупаю одежду. Преимущество в том, что с людьми не нужно общаться при покупке. Также цена за товар в онлайн-магазинах ниже. Это еще один плюс. А вот плохо то, что товар может прийти не таким, как на картинке. Ну если такое случалось, то мне возвращали деньги.

Юлия, в декретом отпуске, с сыновьями:

— Покупки в интернете делаю. Покупала одежду, технику и бытовую химию. Заказывать через интернет удобно, не надо из дома выходить. По цене мало чем отличается. Наверное, только если из другого города, то за доставку доплата. Но если мы берем проверенный товар, то за ценой не стоим. Заказываю товары через интернет, может, года три уже. Пользуюсь услугами белорусских магазинов. Проблем пока не было. Покупаем только проверенные вещи. Если сомневаюсь, не беру вообще.

Людмила, журналист:

— Для меня это своего рода хобби — найти в интернете нужную вещь по отличной цене. Начинала я и очень долго закупалась в американских и английских интернет-магазинах, но с тех пор как у нас ввели лимит на посылки в 22 евро, с этим стало сложно. В основном покупала одежду детям, себе, мужу, еще и обувь. Бывало, что-то не подходило, но, как правило, рано или поздно я пристраивала ненужное. Сейчас в первую очередь ищу то, что нужно, на сайте популярного мультибрендового магазина. Мне жаль тратить днем время на походы по магазинам, а на сайте можно покопаться вечерком и ночью. Это, наверное, самый большой плюс. Минус в том, что есть риск нарваться на брак или плохое качество. Или тебе положат два левых сапога. Лично я с таким не сталкивалась, но слышала от других.