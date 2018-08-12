Диетологи подсказали, как за неделю привести фигуру в норму 12.08.2018, 13:35

Соблюдение этих правил гарантирует быстрый результат.

Перед отпуском большинство людей, а особенно — женщин, с ужасом смотрят на свое отражение в зеркале: щедрые застолья никогда не проходят бесследно для фигуры, пишет healthystyle.info.

Изобилие жирной и острой пищи, салатов с майонезом, сладостей и иных кулинарных изысков всегда чревато лишними килограммами. Но не стоит отчаиваться: диетологи уверяют, что вернуть прежнюю форму можно буквально за неделю! Ведь на самом деле за сутки в организме человека (среднего телосложения) может отложиться не более 150 г «чистого» жира. Таким образом, за 10 дней гастрономического «загула» можно набрать около 1,5 кг подкожного жира. Все потому, что кроме жира в организме задерживаются излишки жидкости и плохо переваренная пища. В итоге «перевес» может составить целых 5—7 кг. Как быстро и безболезненно от них избавиться, нам рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов Украины Оксана Скиталинская.

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ

Именно обычная вода стимулирует работу почек и ускоряет выведение токсинов. Необходимое количество жидкости именно для вас можно высчитать, исходя из схемы: 30 мл на 1 кг идеального веса человека. Обязательно выпивайте один стакан негазированной чистой воды натощак сразу после сна. Идеально, если интервал между этим приемом воды и завтраком составит хотя бы полчаса. Вода должна быть теплой (выше комнатной температуры), можно добавить в нее две-три капли сока лимона: это разбудит желудочно-кишечный тракт и улучшит пищеварение.

Из напитков в течение дня отдавайте предпочтение травам и некрепким чаям. Так, настой из петрушки или ромашки поможет избавиться от отечности, а натуральный листовой зеленый чай без сахара окажет тонизирующее действие на пищеварительную систему.

2 ДНЯ — НЕ БОЛЬШЕ1200 КАЛОРИЙ

Возвращение к прежнему весу займет примерно столько же времени, сколько вы набирали лишние килограммы. Таким образом, если праздник живота длился неделю, то избавиться от наеденного непосильным трудом можно будет также за неделю. Правда, только если из рациона будут исключены калорийные блюда, человек начнет больше двигаться, а в идеале — займется спортом.

Самое главное — не стоит сразу садиться на жесткую диету: она обернется для организма стрессом, и не только не поможет похудеть, но даже, наоборот, заставит его накапливать жиры. В результате на боках появятся жировые отложения, а мышцы начнут ослабевать и обвисать. Чтобы подобного не произошло и набранные килограммы все-таки ушли, нужно лишь отрегулировать свое питание. Установите трехразовый рацион с небольшими порциями и полностью избавьтесь от перекусов.

В течение двух дней можно питаться таким образом, чтобы общая калорийность меню не превышала 1000—1200 калорий. Ни в коем случае не наедайтесь на ночь: последний прием пищи должен быть за 2—3 часа до сна. Если же в постели вас беспокоит чувство голода, выпейте стакан нежирного кефира или йогурта.

ТАБУ НА САХАР И МИНИМУМ СОЛИ

Следующий шаг на пути к избавлению от килограммов — составление рациона. Прежде всего, исключите из него продукты и напитки, которые содержат сахар. Это газированные напитки, пакетированные соки и любые сладости. Откажитесь от жареной, жирной и острой пищи, а еще — от белой муки (кондитерских и хлебобулочных изделий). Стоит уменьшить употребление соли до минимума — это поможет вывести из организма лишнюю жидкость. Старайтесь не кушать фрукты, провоцирующие брожение в кишечнике, — сладкие сухофрукты и незрелые бананы. Из овощей ограничьте те, которые способствуют газообразованию и вздутию живота (цветную капусту, бобовые и т. д.).

Взамен включайте в рацион нежирную белковую пищу: идеальны белая рыба и диетическое мясо (индейка, курица). В качестве гарнира подойдут отварные овощи. Также включите в меню нежирные кисломолочные продукты, рагу и супы, свежие овощи и кисло-сладкие фрукты.

В период избавления от лишних калорий очень полезно налегать на квашеную капусту. Во-первых, из-за содержания клетчатки она, словно пылесос, «собирает» все вредные вещества. Во-вторых, она богата молочной кислотой, необходимой для восстановления кишечного иммунитета, и витамином С, который поможет противостоять зимним простудам.

ПРАВИЛА РАЗГРУЗКИ

Разгрузочные дни помогут избавиться от лишней жидкости, которая накопилась в тканях из-за соленых и острых блюд. Также разгрузка выведет остатки непереваренной пищи из нижних отделов кишечника: несбалансированное питание с избытком белков, нехватка кисломолочных и свежих растительных продуктов в комплексе с малоподвижным образом жизни на протяжении новогодних праздников способствовали «застою». Чтобы разгрузочные дни принесли пользу здоровью, их нужно проводить регулярно 1—2 раза в неделю. С осторожностью к разгрузкам нужно подойти людям с хроническими заболеваниями, особенно с гастритом или язвенной болезнью, а также при склонности к аллергиям. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом и составить индивидуальное меню для разгрузки.

Всем остальным можно устроить разгрузку, например, на коричневом рисе. Перед сном замочите около 300 г риса, утром промойте крупу, залейте водой и сварите до готовности. Самое главное — не добавляйте соли, масла или каких-либо других приправ. Готовую кашу поделите на 6 частей и употребляйте ее через равные промежутки времени. Обязательно в этот день пейте много чистой негазированной воды: не менее 1,5—2 л.

Разгрузка на твороге и кефире ускорит обмен веществ, насытит кальцием и поможет сбросить вес. Понадобится 600 г творога 2—5% жирности и 1 л 1% кефира. Разделите творог на 6 равных частей и ешьте каждые 2 часа, запивая стаканом кефира.

ПАМЯТКА ХУДЕЮЩЕГО

Не устраивайте резкие перемены в питании (например, голодание после чревоугодия): это сильный стресс для организма, который может привести к непредвиденным результатам. Даже к однодневной разгрузке нужно подготовиться: за 2—3 дня отказаться от жирных, сладких и соленых продуктов, немного уменьшить порции.

Не злоупотребляйте разгрузочными днями. Оптимальная продолжительность разгрузки — 1—2 дня, максимум — 3. Если вы придерживаетесь подобного питания более длительный период, в организме может возникнуть нехватка жизненно важных питательных веществ.

Забудьте о «волшебных» таблетках для похудения. Они, как правило, имеют много побочных эффектов, многие из них вовсе не исследованы и не сертифицированы.

Раз в неделю (но не чаще) можете сходить в баню или сауну: вместе с потом выводятся токсины. Только не пейте там сладкую газировку, пиво и другой алкоголь: эти напитки прибавят калорий. Отдайте предпочтение травяным чаям, отвару шиповника, ягодному морсу, обычной воде.

Если не занимаетесь спортом, то хотя бы делайте утреннюю зарядку, ходите пешком не менее 2 часов в день или бегайте не менее 40 минут.

Спите не менее 8 часов: человек худеет именно во сне.