Российские банки отказались кредитовать правительство 12.08.2018, 14:24

1,534

Решение было принято на фоне бегства инвесторов из РФ.

Российские банки не спешат поддерживать рынок государственного долга, переживающий бегство иностранных инвесторов, сообщает finanz.ru.

Как крупные системно значимые банки, так и другие участники банковской системы сбрасывают облигации федерального займа вместе с нерезидентами, следует из статистики ЦБ России.

Иностранные инвесторы вывели долговых бумаг правительства РФ 370 млрд рублей после того, как в апреле США наложили санкции на "Русал", а в июле начали подготовку законопроекта о запрете на инвестиции в российский госдолг.

Несмотря на призывы Минфина, выражавшего уверенность, что локальные участники рынка "с удовольствием выкупят" провал рынка, российские банки последовали примеру зарубежных "коллег".

По сравнению с началом года вложения системно значимых кредитных организаций в ОФЗ сократились с 1,864 до 1,850 трлн рублей.

Банки за пределами топ-10 сбросили облигаций на 102 млрд рублей и уменьшили инвестиции до 955 млрд рублей.

C начала 2017 года банки сократили вложения на 331 млрд рублей.

На поддержку рынка, просевшего из-за угрозы санкций, были брошены деньги негосударственных пенсионных фондов, признает ЦБ: НПФ увеличили вложения в ОФЗ почти на 250 млрд рублей за квартал. Еще около 40 млрд пришло от страховых компаний.

В целом "прочие" держатели купили ОФЗ на 465 млрд рублей с начала года.

По сути речь идет о поддержке рынка за счет денег самого ЦБ - регулятор влил около 250 млрд рублей в крупные НПФ, которые вошли в периметр санации банка "Открытие" ("ЛУКОЙЛ-Гарант", НПФ Электроэнергетики, РГС), отмечают аналитики Райффайзенбанка: эти средства и ушли на покупку ОФЗ.

Что касается нерезидентов, то в июле они возобновили покупки на сумму около 500 млн долларов перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает ЦБ.

Впрочем, после переговоров все вложения были ликвидированы, а доля иностранных участников на рынке к 1 августа опустилась до нового минимума с января 2017 года - 27,5%.