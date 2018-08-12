В центре Нью-Йорка прошел митинг в поддержку журналистов и профсоюзов в Беларуси 12.08.2018, 14:32

Белорусы провели акцию на одной из главных площадей Манхэттена.

В субботу, 11 августа 2018 года, в Нью-Йорке, на одной из главных площадей Манхэттена, Юнион - Сквер ( Union Square) возле памятника первому президенту Америки Джорджу Вашингтону белорусы провели митинг в поддержку журналистов и профсоюзов в Беларуси.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by Галина Уласик и Анна Колтыгина и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

10 августа на свободу вышли оставшиеся журналисты.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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