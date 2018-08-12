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Нефтяные войны: как выбор Китая повлияет на цены

  • 12.08.2018, 14:36

На международном нефтяном рынке назревают перемены.

Китай может сократить закупки американской нефти в ответ на увеличение США тарифов на китайские товары. Это может повлиять на рынок нефти, сообщает издание etcetera.media.

ФАКТ. В связи с обострением торговых отношений с Вашингтоном китайская компания Unipek приостановила импорт американской нефти. Закупки не планируют восстанавливать вплоть до октября следующего года. Как сообщает Reuters, Unipek – не единственный китайский переработчик нефти, отказавшийся от американской продукции. Вместе с тем Пекин не планирует отказываться от иранской нефти, рискуя с ноября попасть под санкции США.

ПРОГНОЗ. По мнению экономиста Ильи Жарского, Китай грамотно осуществляет давление на США, давая Америке возможность «лавировать между желанием продавать свою нефть КНР и вести торговую войну».

Эксперт считает, что выбор Пекина в пользу Ирана может оказать заметное влияние на котировки нефти: «Иран в сутки добывает, по разным данным, от 3,9 до 5 млн баррелей нефти, а это значит, что он один может оказать большее влияние на уровень цен, чем все страны ОПЕК».

НАПОМНИМ, что в марте США подняли пошлины на импорт стали и алюминия. Это спровоцировало торговые споры между Америкой и странами-экспортерами.


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