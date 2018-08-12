Видеофакт: Беловежский волк сбежал из Беларуси и завел семью в Польше 1 12.08.2018, 14:44

У соседей животное чувствует себя вольготнее.

Осенью 2017 года на волка-одиночку из Беловежской пущи по кличке Рыжий надели ошейник с передатчиком, который позволяет следить за передвижениями зверя.

Молодой хищник, побродив по пуще, в январе 2018-го покинул ее. Рыжий переплыл реку Нарев и сбежал в Польшу. За два дня он прошел 50 км. В итоге волк осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства, на полпути к Варшаве, сообщается на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В Польше охота на волков запрещена, поэтому там Рыжий может чувствовать себя в безопасности.

Недавно стало известно, что Рыжий больше не одиночка. Ученые из международной ассоциации CEwolf, занимающейся исследованиями генетики популяций волков в Центральной Европе, нашли логово Рыжего.

Исследователь Матей Шевчик побывал на местах, из которых Рыжий «отправлял» больше всего сигналов (а значит, где он проводил больше всего времени).

Ученый полагает, что здесь, возможно, родились волчата, потому что из этого места приходило больше всего сигналов в конце апреля и начале мая.

В июне и июле сигналы активно приходили с другого места, где Матей Шевчик нашел еще одно логово. Там было много волчьего помета, в том числе такого, который скорее всего принадлежал волчатам.

«Это, вероятно, место рандеву волков, - говорит Матей Шевчик. — Рядом я установил камеру, которая будет следить за логовом. Будем надеяться, что нам удастся записать Рыжего и его стаю».

Пока точно неизвестно, Рыжий — отец волчат или другой волк со стаи, к которой он мог присоединиться. Ответ даст генетический анализ.

Также планируется провести исследование ДНК волков, отловленных на территории Беларуси, чтобы определить, к какой популяции принадлежат Рыжий и другие волки, которые покинули Беловежскую пущу. Это позволит определить, пришлые они или принадлежат к пущанским стаям белорусских популяций.

Всего в Беловежской пуще в ноябре 2017 года GPS-ошейниками были обозначены 5 волков. Кроме Рыжего, за границу сбежал еще один самец-одиночка — волк по кличке Михась. Он подался в Украину. В 2015 году два волка оставили пущу и ушли на Восток.

АПБ и национальный парк «Беловежская пуща» проводят исследования волков с 2015 года при поддержке Франкфуртского зоологического общества.