закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Порт Антверпена эвакуировали

  • 12.08.2018, 14:20

Объявлено чрезвычайное положение.

В порту бельгийского города Антверпен объявлено чрезвычайное положение из-за пожара на складе химикатов.

Об этом сообщает портал RTL.info.

Как сообщается, пожар начался еще в субботу утром, однако чрезвычайное положение было введено только в воскресенье.

Пожар вспыхнул в субботу на складе размером 6000 м2, заполненном сульфидом никеля. На основании измерений, принятых властями, было приянто решение эвакуировать судна и склады в радиусе 1,8 км от пожара. Также была ограничена навигация.

Отмечается, что дым может повредить здоровью жителей соседних поселений Екерен, Стаброке и Капелен - их просят оставить свои окна закрытыми. Также власти рекомендуют автомобилистам, проезжающим неподалеку пожара, отключить систему вентиляции в машинах.

Работы по тушению пожара еще не завершены.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович