Порт Антверпена эвакуировали 12.08.2018, 14:20

Объявлено чрезвычайное положение.

В порту бельгийского города Антверпен объявлено чрезвычайное положение из-за пожара на складе химикатов.

Об этом сообщает портал RTL.info.

Как сообщается, пожар начался еще в субботу утром, однако чрезвычайное положение было введено только в воскресенье.

Пожар вспыхнул в субботу на складе размером 6000 м2, заполненном сульфидом никеля. На основании измерений, принятых властями, было приянто решение эвакуировать судна и склады в радиусе 1,8 км от пожара. Также была ограничена навигация.

Отмечается, что дым может повредить здоровью жителей соседних поселений Екерен, Стаброке и Капелен - их просят оставить свои окна закрытыми. Также власти рекомендуют автомобилистам, проезжающим неподалеку пожара, отключить систему вентиляции в машинах.

Работы по тушению пожара еще не завершены.