Сегодня – пик самого красивого звездопада года 1 12.08.2018, 14:54

Наилучшее время для наблюдений — около 4 часов ночи.

Максимум метеорного потока Персеиды получится наблюдать уже сегодня ночью — с 12 на 13 августа. По прогнозу Международной метеорной организации, в моменты пика его активность достигнет около 110 метеоров в час. Это самый эффектный ежегодный «звездопад» в Северном полушарии. Если повезет с погодой, его будет видно и из Беларуси, сообщает tut.by.

«Наблюдать метеорный поток Персеиды лучше всего за городом, вдали от света фонарей в местности с открытым горизонтом. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея — там находится радиант, но взоры и фотокамеры стоит направить чуть в сторону, к примеру, на созвездия Цефей или Лебедь», — отмечают представители Минского планетария.

«Новолуние 11 августа обеспечит идеальные условия для наблюдений. Участки в средних северных широтах будут более благоприятны для наблюдения Персеид, так как отсюда радиант будет виден начиная с 22−23 часов по местному времени, набирая высоту на протяжении всей ночи», — пишут специалисты Международной метеорной организации.

Наблюдение Персеид в ночь на 11 августа 2018 года

Фото: Виталий Хацук / astroromantics.by

Наилучшее время для наблюдений — около 4 часов ночи, в этот момент радиант будет находиться в наивысшей точке, а «падающие звезды» будут визуально двигаться по небу дольше всего.

Если вы не сможете наблюдать метеорный поток в ночь с воскресенья на понедельник, не оставляйте попыток сделать это в другие дни. Отдельные «падающие звезды» есть шанс увидеть на темном небе до 24 августа.

Напомним, метеорный поток — это астрономическое явление, вызванное вторжением в слои атмосферы нашей планеты большого количества метеорных тел, порожденных выбросами вещества из ядер комет или астероидов. Во время годичного вращения по своей орбите Земля периодически пересекает след, оставленный прохождением комет или астероидов. Частицы из этого следа попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вызывая яркие вспышки.

Сильный метеорный поток Персеиды порожден частицами вещества, оставленными после прохождения кометы Свифта — Таттла. Радиант этого метеорного потока расположен в созвездии Персей, поэтому он и получил такое название.