Brexit: игра ва-банк Алексей Коваль, zn.ua

12.08.2018, 14:58

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Премьер Британии делает решительный ход.

Британское правительство начало практическую подготовку к "жесткому" варианту Brexit — выходу страны из Европейского Союза без какого-либо соглашения. Об этом сообщают источники в Лондоне после заявления министра внешней торговли Великобритании Лиама Фокса в интервью The Sunday Times 4 августа с. г. Он оценил возможность такого варианта развития событий как 60 к 40. В подтверждение его слов появилась информация, что на начало сентября британский премьер-министр Тереза Мэй готовит экстренное заседание своего кабинета, чтобы оценить готовность страны к такому варианту разрыва отношений с ЕС. Еще одним свидетельством этого стало письмо Мэй, разосланное в минувшую среду членам Консервативной партии, где она утверждает, что переговоры по Brexit зашли в тупик и предложения, сделанные Лондону со стороны Брюсселя, "не приемлемы для меня и Соединенного Королевства". В свою очередь, переговорщики от Еврокомиссии дали понять, что не воспринимают идеи, которые в качестве компромисса и "мягкого" варианта Brexit выдвигает Лондон.

В Брюсселе настаивают, что если Британия хочет завершить процедуру выхода из ЕС с определенным соглашением со всеми 27 странами к вечеру 29 марта 2019 года (эта дата уже подтверждена специальным британским законом), то договоренности по всем спорным вопросам между Великобританией и ЕС должны быть достигнуты к очередному саммиту лидеров Евросоюза 18–19 октября с. г. А оставшееся время до конца марта "зарезервировано" для ратификации соглашения парламентами всех стран. Понимая, что времени договариваться совсем мало, Тереза Мэй, видимо, решила пойти ва-банк.

В первой половине июля ей удалось убедить членов кабинета и парламента от Консервативной партии поддержать так называемый "План Мэй" (официально — Белая книга "Будущие отношения между Соединенным Королевством и Европейским Союзом") как основу будущих договоренностей с ЕС после Brexit. "Мы покидаем ЕС, но не покидаем Европу", — пишет Мэй в преамбуле документа. Он предусматривает, что Великобритания после фактического выхода из ЕС 29 марта 2019 года будет сохранять с Евросоюзом отношения в торговле через признание единой таможенной политики и общих стандартов по товарам, включая продукцию сельского хозяйства. Впоследствии Лондон будет стремиться выйти на Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Британские политики даже говорят, что их будущее соглашение с Брюсселем может напоминать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Свободное движение товаров позволит избежать необходимости возводить реальную сухопутную границу и таможенные посты между Великобританией и Ирландией для противодействия контрабанде. Но с другой стороны, Лондон настаивает на изменении политики, регулирующей сферу торговли услугами. Также он оставляет за собой право самостоятельно определять тарифы и вести торговую политику. Окончательное решение по поводу торговых правил будет принимать британский парламент.

Лондон готов сохранить права на свободное перемещение, трудоустройство и учебу для граждан стран ЕС при гарантировании таких же прав для британских граждан в Евросоюзе. В то же время граждане Евросоюза будут вынуждены проходить пограничный контроль при пересечении британской границы. Миграционная политика по отношению к третьим странам будет определяться исключительно в Лондоне. Некие послабления британцы готовы сделать лишь для мигрантов, обладающих уникальными знаниями и профессиональными навыками.

Великобритания будет продолжать сотрудничество и координацию с ЕС в оборонной сфере и внешней политике. Она не стремится выходить из Европейской полиции и продолжит обмен данными с ЕС в сфере безопасности.

В то же время Мэй заявила, что ее план полностью соответствует тому, за что граждане Великобритании голосовали на референдуме 2016 года, — страна станет независимой в выработке собственных законов, выйдет из-под юрисдикции Европейского суда, будет контролировать свои финансы и границы. Британия перестанет быть членом европейских представительских организаций и не будет платить взносы в бюджет ЕС.

"План" оказался под огнем критики как со стороны приверженцев "жесткого" выхода, так и со стороны противников выхода Британии из ЕС. Оппозиция снова заговорила о необходимости повторного плебисцита, отменяющего результаты референдума 2016 года.

Один из основных идеологов Brexit по жесткому сценарию, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, заявил о своей отставке 9 июля. Он призвал спасать Brexit от "Плана Мэй". За ним ушел и британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, возглавлявший британскую делегацию на переговорах с Брюсселем.

Уберечь свою партию от раскола Мэй смогла лишь заявлением о том, что если ее план не будет поддержан в парламенте, то она готова пойти на очередные досрочные выборы в стране.

Эти угрозы подействовали. Британский парламент утвердил "План Мэй", а вместе с тем назначил на вакантные должности министра иностранных дел Джереми Ханта и министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.

Впрочем, Тереза Мэй решила теперь сама возглавить переговоры о Brexit с представителями ЕС, а Раабу отвела роль доверенного лица. Министерство по вопросам Brexit пополнится новыми кадрами из секретариата правительства.

Сразу после этого Лондон сделал беспрецедентный шаг — "План Мэй" был переведен и опубликован сразу на 22 европейских языках. В Брюсселе это сочли "нелепостью" и попыткой в обход Еврокомиссии апеллировать непосредственно к лидерам стран — членов ЕС. Попыткой не совсем удачной: в дюжине языковых версий выявлены стилистические ошибки, а также фразы, которые, по словам носителей языка (например, французов), не точно передают смысл оригинального английского текста.

Для руководителя делегации ЕС на переговорах c Великобританией по Brexit француза Мишеля Барнье это стало дополнительным поводом, чтобы без восторга взять в руки экземпляр "Плана Мэй". Он буквально сразу же заявил, что идеи Лондона не могут быть основой для переговоров о будущем отношений Евросоюза и Великобритании, хотя некоторые элементы "плана" могут помочь поиску общих подходов. В ЕС дали понять, что 27 стран не будут подстраиваться под Лондон — партнерство должно строиться на сохранении целостности общего рынка и таможенного союза, приверженности принципам свободного перемещения товаров, людей, услуг и капитала, а также признании полномочий европейских институтов. Позитивными аспектами "плана" Барнье назвал желание Лондона координировать оборонную и внешнюю политику, а также идею продвигаться к Соглашению о свободной торговле. В то же время он завил, что Соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово на 80%, и следовало бы сосредоточиться на этом документе, прежде чем говорить о будущем после Brexit. Самым острым остается вопрос о режиме границы между Британией и Ирландией.

Несмотря на реакцию Брюсселя, Мэй представилась возможность попробовать себя в новом амплуа главного переговорщика в пятницу, 3 августа. Британский премьер отправилась отстаивать свой план перед французским президентом Эммануэлем Макроном. В Лондоне считают, что Франция может повлиять на позицию всего ЕС и Еврокомиссии. Французский лидер дружески и радушно принял гостью в летней резиденции Форт де Брегансон на Лазурном берегу, однако сразу было понятно, что Макрон не будет говорить с ней как-то иначе, чем говорил бы Барнье. Президент Пятой республики прекрасно осведомлен о том, что несколько тысяч крупных компаний и банков уже перенесли в Париж из Лондона свои европейские штаб-квартиры, не дожидаясь развязки Brexit.

Для Терезы Мэй и других чиновников в Лондоне стало очевидным, что своим планом они не смогут поколебать позиций всех 27 стран ЕС и Еврокомиссии. Именно из этого понимания возникла мысль о том, что "отсутствие соглашения по Brexit лучше, чем плохое соглашение". Реальность "жесткого" Brexit стала нарастать.

Британская пресса, впрочем, делает предположение, что после того, как все попытки договориться с ЕС по варианту о "мягком" выходе с помощью "Плана Мэй" оказались тщетными, британские консерваторы могут пойти на рокировку. На пост премьера может быть назначен Борис Джонсон, вовремя дистанцировавшийся от Мэй. Заняв пост главы британского кабинета, он действительно начнет реализовывать вариант "жесткого" выхода страны из ЕС ввиду того, что предложения "мягкого" были отвергнуты. Опрос, проведенный британскими газетами, показал: 34% опрошенных считают, что Джонсон сможет эффективно вести переговоры с европейскими представителями.

Вторым пояснением происходящего в Лондоне называют обыкновенный шантаж. Британское правительство просто проверяет реакцию европейцев. Угрозой выхода из ЕС без какого-либо соглашения пытается добиться уступок на финальном отрезке переговоров.

Второй вариант, видимо, не действует. Европейские переговорщики чувствуют себя более уверенно на фоне политического хаоса, царящего на Туманном Альбионе. Дополнительную стрессоустойчивость команде Барнье придает опубликованный в прошлом месяце доклад экспертов МВФ, которые заявили, что в случае "жесткого" варианта Brexit экономический рост в 27 странах ЕС сократится на 1,5% к 2030 году. Однако для Британии последствия будут еще ощутимее — страна потеряет 4% ВВП в долгосрочной перспективе. Существуют также подсчеты, которые демонстрируют для Британии падение ВВП на 8% с потерей 2,8 млн рабочих мест. По этому сценарию после 29 марта 2019 года Великобритания в одночасье превращается в "третью страну", в торговле с которой ЕС будет руководствоваться правилами Всемирной торговой организации. Это приведет к введению полного спектра контроля над перемещением товаров, карантина, таможенной очистки на границе между ЕС и Великобританией. Это чревато задержкой поставок товаров. В этой связи Еврокомиссия обратилась ко всем предпринимателям уже сейчас подумать над индивидуальной стратегией для минимизации потерь.

Шаткость правительства Мэй и угрозы "жесткого" Brexit заставили Еврокомиссию еще 19 июля опубликовать 17-страничное руководство для представителей бизнеса и граждан ЕС с рекомендациями и советами, как вести себя в случае худшего исхода. "Мы должны усилить подготовку к любому из возможных сценариев", — заявил Мишель Барнье, все же выразив надежду, что с Великобританией удастся договориться.

Алексей Коваль, zn.ua