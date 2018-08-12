Ядерный арсенал России: лает, но не кусает 1 12.08.2018, 15:14

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Кремль оказался в крайне невыигрышном положении.

На фоне страхов надвигающейся холодной войны «Фокс Ньюз» рассмотрел ядерный арсенал России и пришел к выводу, что бояться разрушительной атаки у США нет оснований.

Специалисты по ядерному оружию утверждают, что российский ядерный арсенал строго оборонительный — даже при том, что теоретическая возможность для первого удара у Москвы имеется, она вряд ли ею воспользуется. Более того, упреждающий удар никаких результатов не принесет, утверждают эксперты.

«Из так называемой ядерной триады США больше полагаются на элементы корабельного базирования, а Россия — на сухопутного», — сообщил «Фокс Ньюз» Омар Ламрани (Omar Lamrani), старший военный эксперт разведовательно-аналитической компании «Стратфор». По его словам, превосходство над Россией обеспечивает именно морская и воздушная часть триады — которая охватывает носители наземного, корабельного и авиационного базирования — из-за слабости российских вооруженных сил.

«Их флот гораздо слабее, поэтому они преимущественно рассчитывают на оборонительную стратегию, — говорит Ламрани. — Она в некотором роде сглаживает глубинные недостатки их вооруженных сил».

Бюджет российских вооруженных сил составляет лишь малую толику американской военной машины — 69,2 миллиарда долларов против 554,2 миллиардов. И хотя российские сухопутные войска имеют численное превосходство над американскими, флот и ВВС России сильно слабее, поэтому общий перевес все же на стороне США.

По мнению Ламрани, Россия добивается нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чтобы остаться в игре, продолжить соперничество с США на равных и застолбить за собой дипломатическое кресло на мировой арене. Действующее российско-американское соглашение является продолжением своих предшественников. С момента ратификации в 2010 году он уже несколько раз продлевался. Договор СНВ требует сокращения числа стратегических ядерных боеголовок вдвое. Кроме того, число развернутых боеголовок не может превышать 1 500.

Если договор перестанет действовать, Россия не сможет наращивать свой арсенал и окажется в крайне невыигрышном положении, считает аналитик.

«Не будь лимита на ядерные боеголовки, Россия бы ни за что не угналась за США, — подчеркнул Ламрани. — Новый же договор СНВ позволят им торговаться».

Другие же эксперты полагают, что в случае эскалации между США и Россией удержать ситуацию под контролем будет крайне непросто.

«Победителей не будет, и в этом сходится большинство аналитиков», — отметил Ханс Кристенсен, директор Проекта по ядерной информации при Федерации американских ученых. «Стоит ситуации выйти из-под контроля, как мы тут же обменяемся ядерными ударами. В обе стороны полетят сотни боеголовок, — предрек он, — отмечать места ударов на карте не хватит крестиков, разрушения будут чудовищные, а, кроме того, будет сопутствующий урон от радиоактивного заражения».

Кристенсен также отметил, что сравнение современных арсеналов с ядерным оружием времен холодной войны некорректно. «Наши правительства, говоря о размере своих арсеналов, нередко сравнивают их с тем, как обстояли дела в холодную войну, — говорит Кристенсен. — Официальные лица США твердят: „сейчас у нас осталось менее четырех тысяч боеголовок, а так мало у нас не было со времен Эйзенхауэра"».

«Да, это правда — в холодную войну наш арсенал был больше, но современные вооружения не в пример эффективнее тогдашних. Сопоставлять их неверно, потому что теперешнее оружие гораздо более разрушительно, чем во времена Эйзенхауэра», — объясняет Кристенсен.

Он подчеркивает, что общемировое количество боеголовок все равно выросло из-за того, что полдюжины стран — Франция, Китай, Великобритания, Израиль, Пакистан и Индия — на протяжении второй половины 20 века непрерывно наращивали свои арсеналы. И если ключевые участники холодной войны свои вооруженные силы сократили, ряд других стран, вроде Северной Кореи, их наоборот увеличили. По мнению Кристенсена, крупнейшую ядерную угрозу представляют региональные сценарии вроде конфликта на Корейском полуострове или Индия-Пакистан, куда бы, со всей вероятностью, втянулись и более крупные ядерные державы.

«Нетрудно представить себе сценарий, при котором США вовлекаются в ядерный конфликт не напрямую, а через региональный сценарий, требующий применения ядерного оружия» — отмечает Кристенсен. А уж если ввяжутся США, то Китай или Россия наверняка решат придти на выручку противнику.

Новый договор СНВ истекает в 2021 году. По мнению Кристенсена, главный вопрос заключается в том, будет ли он продлен еще на пять лет или нет. Если этого не произойдет, может разразиться спор мирового масштаба.

«Если СНВ позволят истечь, стратегические силы США и России будут ничем не ограничены впервые с 1970-х годов. Это проблема крайне серьезная: стратегические силы обладают огромной мощью и угрожают обеим странам напрямую. Оружие, оговоренное в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, такой угрозы не представляло из-за меньшего радиуса действия. Стратегическое же оружие угрожает целым регионам», — заключил Кристенсен.