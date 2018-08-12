закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«В Барановичах платят $20, а в Лиде — $11»

5
  • 12.08.2018, 15:18
  • 1,512

Почему отличается размер матпомощи к учебному году.

Некоторые семьи, которые воспитывают трех и более детей, уже получили материальную помощь к учебному году. Как оказалось, в разных районах Беларуси суммы отличаются, причем в некоторых значительно. «Живу в Лиде, у нас материальная помощь составила 22 рубля 55 копеек. А знакомый, который живет в Молодечно, получил около 50 рублей. Почему такая разница?», — спрашивает отец многодетного семейства Игорь. Сайт tut.by разобрался, почему одним дают меньше, а другим — больше.

Каждый год многодетные родители получают материальную помощь к новому учебному году на каждого школьника. Правда, сумма, которую им выплачивают, зависит от того, где живет семья.

— Почему материальная помощь к школе для многодетных во всех городах Беларуси разная? — интересуется отец троих детей Игорь. — Живу в городе Лида, у нас материальная помощь составляет 22 рубля 55 копеек. Знаю, что в Молодечно многодетные получают около 50 рублей, а в Барановичах — 40. Вроде, в одной стране живем, а условия для всех разные.

Выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, которые воспитывают троих и более детей предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016−2020 годы», утвержденной постановлением Совмина от 14 марта 2016 года № 200. Деньги выделяются на каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, который действует на 1 августа календарного года.

Мы обратились за ответом в Минтруда и соцзащиты. В ведомстве пояснили, что Совмин устанавливает только потолок суммы, которую многодетные могут получить к учебному году в качестве материальной помощи.

— Денежная помощь к учебному году может достигать размера до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, — сказали в Минтруда. — Конкретные суммы для каждого района устанавливают местные исполнительные и распорядительные органы исходя из своих материальных возможностей, поскольку деньги для выплат выделяются из бюджета.

С 1 августа бюджет прожиточного минимума составляет 213 рублей 67 копеек. 30% от суммы — это примерно 64 рубля. Значит это максимум, который можно получить на одного школьника из многодетной семьи.

В Лидском райисполкоме небольшой размер матпомощи к учебному году объяснили тем, что район у них «больших и многодетных семей много».

— На материальную помощь к учебному году семьям, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, выделено 63 тысячи 900 рублей, — привели цифры в Лидском райисполкоме. — У нас в районе 3883 школьника из многодетных семей. То есть мы эту сумму поделили на количество детей. Поэтому столько и получилась. Может, где-то район меньше, меньше детей, поэтому помощь больше.

Чиновники также отметили, что деньги, выделенные райисполкомом, не единственная помощь, которую получают многодетные родители.

— Помимо того, что исполком выдает деньги, многие родители получают матпомощь и по месту работы. Ее платят конечно не в 100% организаций и предприятий. Но мы направили письма с просьбой помочь во всем, — подчеркнули в исполкоме. — Бывало даже организации на двух школьников семье, где трое детей, выделяли 350 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович