«В Барановичах платят $20, а в Лиде — $11» 5 12.08.2018, 15:18

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Почему отличается размер матпомощи к учебному году.

Некоторые семьи, которые воспитывают трех и более детей, уже получили материальную помощь к учебному году. Как оказалось, в разных районах Беларуси суммы отличаются, причем в некоторых значительно. «Живу в Лиде, у нас материальная помощь составила 22 рубля 55 копеек. А знакомый, который живет в Молодечно, получил около 50 рублей. Почему такая разница?», — спрашивает отец многодетного семейства Игорь. Сайт tut.by разобрался, почему одним дают меньше, а другим — больше.

Каждый год многодетные родители получают материальную помощь к новому учебному году на каждого школьника. Правда, сумма, которую им выплачивают, зависит от того, где живет семья.

— Почему материальная помощь к школе для многодетных во всех городах Беларуси разная? — интересуется отец троих детей Игорь. — Живу в городе Лида, у нас материальная помощь составляет 22 рубля 55 копеек. Знаю, что в Молодечно многодетные получают около 50 рублей, а в Барановичах — 40. Вроде, в одной стране живем, а условия для всех разные.

Выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, которые воспитывают троих и более детей предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016−2020 годы», утвержденной постановлением Совмина от 14 марта 2016 года № 200. Деньги выделяются на каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, который действует на 1 августа календарного года.

Мы обратились за ответом в Минтруда и соцзащиты. В ведомстве пояснили, что Совмин устанавливает только потолок суммы, которую многодетные могут получить к учебному году в качестве материальной помощи.

— Денежная помощь к учебному году может достигать размера до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, — сказали в Минтруда. — Конкретные суммы для каждого района устанавливают местные исполнительные и распорядительные органы исходя из своих материальных возможностей, поскольку деньги для выплат выделяются из бюджета.

С 1 августа бюджет прожиточного минимума составляет 213 рублей 67 копеек. 30% от суммы — это примерно 64 рубля. Значит это максимум, который можно получить на одного школьника из многодетной семьи.

В Лидском райисполкоме небольшой размер матпомощи к учебному году объяснили тем, что район у них «больших и многодетных семей много».

— На материальную помощь к учебному году семьям, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, выделено 63 тысячи 900 рублей, — привели цифры в Лидском райисполкоме. — У нас в районе 3883 школьника из многодетных семей. То есть мы эту сумму поделили на количество детей. Поэтому столько и получилась. Может, где-то район меньше, меньше детей, поэтому помощь больше.

Чиновники также отметили, что деньги, выделенные райисполкомом, не единственная помощь, которую получают многодетные родители.

— Помимо того, что исполком выдает деньги, многие родители получают матпомощь и по месту работы. Ее платят конечно не в 100% организаций и предприятий. Но мы направили письма с просьбой помочь во всем, — подчеркнули в исполкоме. — Бывало даже организации на двух школьников семье, где трое детей, выделяли 350 рублей.