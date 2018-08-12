Орловский: На бой с Абдурахимовым буду выходить как представитель Беларуси 3 12.08.2018, 15:25

Андрей Орловский

Главная задача – показать красивый бой.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил РИА Новости, что выйдет на бой с россиянином Шамилем Абдурахимовым в Москве под флагом Беларуси, а не США.

Первый в истории турнир UFC в России состоится 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Ранее Орловский заявлял, что может выйти на бой с Абдурахимовым под флагом США.

"Главная задача – показать красивый бой. Неординарные и эпатажные действия? Я перерос это всё. Единственное, когда у меня подобное было – это в 2005-2006 годах словесная перепалка с Тимом Сильвией. И то это было ни о чем. А Конора (Макгрегора), например, можно любить или нет, но он делает шоу. Выход на бой 15 сентября под флагом США? Я что-то такое сказал, но это чисто, как вы говорите, для того, что нужен эпатаж. Но выходить я буду под белорусским флагом", - сказал Орловский.