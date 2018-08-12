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От тюрьмы и сумы: когда и куда бежали бывшие президенты

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  • 12.08.2018, 15:29
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Беглые политики – депутаты, министры и даже президенты – явление весьма распространенное.

После революций – оранжевых, розовых или тюльпановых – проигравшие руководители и их ближний круг неизменно устремлялись к границе, чтобы успеть избежать суда, сообщает currenttime.tv.

Постсоветские республики – рекордсмены по числу спешно пересекающих границу глав государств, потерявших власть. Может быть, разве что после Африки.

Так, современная история Кыргызстана – тоже во многом сага о двух беглецах. Первым тренд задал Аскар Акаев.

(Слева направо) Аскар Акаев с супругой Майрам Дуйшеновной, Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов с высоты осматривают панораму горнолыжной базы Чимбулак в Казахстане

Первый глава независимого Кыргызстана правил 15 лет – с 1990 по 2005 год. И был снесен "Тюльпановой революцией". Ученый – до того, как возглавил страну после падения СССР, он руководил киргизской Академией наук – Акаев после революции бежал в Москву и стал преподавать в МГУ. Причем в России экс-президенту даже выделили госдачу на Рублевке. Аскар Акаев пытался было однажды приехать на родину – в 2014-ом, на похороны брата. Но уже в аэропорту отменил поездку – так как в Бишкеке пообещали его арестовать прямо на трапе.

Человек, который пришел Акаеву на смену, во многом повторил его путь. Правда, в отличие от "Тюльпановой", революция 2010 года не была бескровной: в ходе беспорядков погибли 104 человека. Президент Бакиев выбрал иное направление – все-таки жить по соседству с Акаевым в правительственном имении было бы странно. Да и Кремль не спешил предлагать ему убежище.

Курманбек Бакиев

Помог другой коллега по СНГ – Александр Лукашенко. В результате Курманбек Бакиев обосновался в Минске. Сперва выступал с политическими заявлениями, называл новые киргизские власти "бандой самозванцев", но затем успокоился. Публично не выступает. С политикой завязал. И спокойно живет с семьей и белорусским паспортом в доме под Минском.

Дважды беглец с постсоветского пространства – Михаил Саакашвили. Президент Грузии, пришедший к власти на волне "Революции роз", к концу второго срока растерял популярность и ожидаемо проиграл выборы.

Михаил Саакашвили

Новые власти почти сразу инициировали против него несколько уголовных дел, и Саакашвили сбежал в Украину, переживавшую тогда свой революционный год. Гулял по Майдану, а после победы Петра Порошенко на выборах вошел в его команду и возглавил Одесскую область. Но возвращение в политику в новой стране было недолгим. После ссоры с Порошенко Саакашвили лишают гражданства и выдворяют из страны – в Польшу. Сейчас после неудачных попыток вернуться он живет в Нидерландах и записывает видеообращения к украинскому народу.

Массовая серия свержений и, как следствие бегств, сопровождала "Арабскую весну". Прокатившиеся по миру в 2011 году революции смели целый ареопаг правителей. Например, тунисского лидера Бен Али.

"Жасминовый беглец" правил страной аж с 1987 года. Он и сам пришел к власти в итоге дворцового переворота. Но не выдержал напора толпы и улетел в Саудовскую Аравию. На родине приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство демонстрантов во время подавления восстания. Живет под вымышленным именем и тратит $60 млн золотом, которые успел прихватить с собой.

Самый яркий в мировой истории беглец и возвращенец одновременно – Альберто Фухимори. Президент Перу, он правил в стране все 90-е годы, сейчас сидит в тюрьме, но до этого успел вдоволь полетать туда-сюда.

Альберто Фухимори

Этнический японец, он запомнился коррупционными скандалами и связями с наркомафией. В 2000 году, после известий о связях с кланом Эскабара, Фухимори решил просто не возвращаться в Перу с саммита АТЭС и бежал в Японию, где и получил политическое убежище. Но спустя пять лет почему-то решил, что его простили, вернулся на родину, в результате чего и оказался на нарах. Причем довольно оперативно. По разным подсчетам, за время президентства Фухимори вывел из страны до $1,5 млрд.

В России убегали от кары и кармы в основном фигуры поменьше. Депутаты. Например, эпатажный Алексей Митрофанов после лишения иммунитета обосновался в Хорватии.

Последний беглец – пока еще действующий депутат Вадим Белоусов – от греха подальше уехал в этом июле в Израиль, не дожидаясь окончания сессии. Причем претензии к нему связаны с его бывшим политическим куратором – экс-губернатором Челябинской области Вадимом Юревичем. Тот, кстати, тоже бежал. В Лондон.


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