Путин и санкции: привычный выстрел себе в ногу 1 Иван Преображенский, «Росбалт»

12.08.2018, 15:40

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Иван Преображенский

Оставить выпад Вашингтона без внимания Москва никак не может, но отвечать нечем.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что США должны понимать, «какой будет реакция России» на новые санкции. «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», — сказал он. Премьер грозится отреагировать на подобное давление так: «экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами». Какими именно — неясно, но есть вероятность, что это намек на военную силу.

Начать разбирать «неясную угрозу» Дмитрия Медведева лучше с конца. Предположим, иные методы — это и правда военные. Ведь не зря же использовал российский премьер именно слово «война», пусть вначале и в экономическом контексте.

Где Россия может применить силу? Вариантов, по большому счету, всего два: Украина и Сирия. Но ни ту, ни другую страну США не рассматривают в качестве приоритетов своей внешней политики. Так что российские «телевизионные» политологи могут сколько угодно говорить о том, что ответом на новые санкции со стороны американцев может быть резкое усиление давления на «проамериканский режим на Украине». Украинцы от этого наверняка пострадают. А вот американцы разве что увеличат денежную и военную помощь официальному Киеву. Причем эти расходы несущественны для военного бюджета США.

Что касается Сирии, то там обострение уже было, причем настолько серьезное, что речь шла чуть ли не о возможном прямом конфликте России с Соединенными Штатами. Все предпосылки для этого были, однако Кремль на прямое столкновение не пошел. Теперь поднять ставки в Сирии еще выше просто невозможно — все методы давления на американцев там испробованы, но никаких бонусов это Москве не принесло.

Можно, конечно, ввязаться за границами России еще в какой-нибудь конфликт, потенциально угрожающий интересам США. Но это потребует значительных трат, а денег, по меткому выражению самого Дмитрия Медведева, у страны сейчас на это нет. А после вступления в силу нового пакета американских санкций их станет еще меньше.

Экономически Россия тем более ничего не может сделать. Так называемые антисанкции — удар по собственному населению. Ну, а любой запрет как на поставки чего-либо американского к нам, так и на экспорт в США любых российских товаров (а мы не так много туда продаем) лишь усугубит ситуацию. Это прекрасно показали весенние дискуссии насчет ответа на предыдущий пакет американских санкций. Запрещаешь поставки — и убиваешь российское производство, лишаешь людей рабочих мест, оставляешь больных без лекарств.

Так что экономические инструменты реагирования на американское давление у Кремля сейчас практически отсутствуют. Нельзя же воспринимать всерьез истерические выкрики псевдопатриотов, что Россия теперь откажется от доллара в международных расчетах с торговыми партнерами. Не появились у Москвы такие партнеры, даже в условиях настоящих экономических войн, которые ведет администрация Дональда Трампа с Китаем и отчасти с Европейским Союзом.

Что касается политического ответа, то тут совсем уже неясно, что имеет в виду Дмитрий Медведев. Если такой ответ — это громкие заявления, то Россия их уже сделала. Если это жалобы на американцев в ООН, ВТО и разнообразные международные инстанции — то они либо тоже уже давно поданы, либо Кремль сам понимает, что жаловаться бессмысленно. Если это сколачивание антиамериканских альянсов — то у России (кроме разве что Белоруссии) просто нет достаточно верных союзников.

Так что ситуация практически тупиковая. Не отвечать на новые американские санкции Кремль не может. Это не только вопрос престижа. В Москве уверены, что имеют дело с противником, который отсутствие ответа принимает как демонстрацию слабости — ровно так, как ведет себя само российское руководство.

Так что отвечать обязательно будут. И, как модно говорить в России, ответ этот будет ассиметричным. В том, вероятно, смысле, что американские санкции ударят по российской экономике и уровню жизни рядовых россиян — и ответные меры Москвы будут иметь ровно те же результаты. Стрелять себе по ногам нам уже не привыкать.

Иван Преображенский, «Росбалт»