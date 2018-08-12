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В Витебской области к 1 сентября сформируют базу «тунеядцев»

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  • 12.08.2018, 16:01
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Окончательно база данных будет отшлифована к 1 декабря 2018 года.

На Витебщине к 1 сентября необходимо сформировать базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, а в течение текущей недели скорректировать и дополнить размещенную на интернет-ресурсах райисполкомов информацию о работе постоянно действующих комиссий для координации работы по содействию занятости населения, созданных в каждом районе, пишет vkurier.by.

Такие поручения дал председатель областного «совета депутатов» Владимир Терентьев 8 августа в ходе рабочего совещания, на котором анализировалось исполнение в регионе норм декрета №3 «О содействии занятости населения», сообщают Витебские вести.

Нормативный акт в полной мере заработает в следующем году, но с момента его принятия в новой редакции в январе 2018 года уже проделана большая работа на местах. Как отметил Владимир Терентьев, на данном этапе важно взвесить и оценить накопленный опыт, скорректировать дальнейшие шаги и исправить недостатки, в том числе выявленные в ходе мониторинга Министерства труда и социальной защиты. Это позволит подойти к моменту вступления декрета в силу в полной готовности, не допустить принятия ошибочных решений в отношении граждан, попадающих под его действие.

В составе созданных комиссий – «депутаты» местных советов, а также специалисты различных подразделений исполкомов. Люди, испытывающие трудности с поиском работы, уже сейчас могут обратиться в такие комиссии. Информация об их расположении, времени работы и других аспектах должна быть размещена на главной странице интернет-ресурсов исполкомов. Каждый случай комиссия рассматривает в индивидуальном порядке, от специалистов можно получить толковый совет или консультацию, например, как легально начать индивидуальную трудовую деятельность, в том числе на условиях самозанятости, или конкретные предложения от работодателей. По информации председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александра Христофорова, на Витебщине в текущем году гражданам, желающим трудоустроиться, выдано почти 7 тыс. направлений на работу, оказано содействие в трудоустройстве порядка 5,5 тыс. человек, при этом отказались от получения направления на работу 540 граждан.

В число обязанностей комиссий входит работа с базой данных о тех, кто не занят в экономике. Ставится задача не просто найти таких людей, но и понять, почему они не трудоустроены — это позволит более эффективно решать проблемы в сфере занятости. Тем, кто может и хочет работать, помогут с поиском места. Однако если у человека есть возможность трудиться, но нет желания это делать, он должен быть готовым к тому, что будет возмещать стоимость услуг ЖКХ в полном объеме.

Планируется, что окончательно база данных будет отшлифована к 1 декабря 2018 года. Если человек не согласен с включением в этот список, ему нужно будет обратиться в комиссию и подтвердить свою занятость для исключения из него. Обращаться нужно и при наличии трудной жизненной ситуации — в таком случае граждане будут освобождены от полной оплаты жилищно-коммунальных услуг.


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