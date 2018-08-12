Бей своих! 6 Геннадий Гудков, Facebook

12.08.2018, 16:10

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ГЕННАДИЙ ГУДКОВ

Интересно, Путин и вправду уже подписал «акт о конфискации?»

Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и спросили бы: «Что это?», я бы, долго не раздумывая, ответил: «Список компаний и олигархов, активно финансирующих и поддерживающих режим Путина!» Здесь об этом списке подробнее.

Честно говоря, обобрать крупные российские компании на 500 миллиардов и более в год ради затыкания дыр в бюджете в период углубления рукотворного кризиса — идея не сильно оригинальная. Отнять у богатых и раздать бедным — такое простое решение всегда находило массу сторонников, желающих «гульнуть на последние» и в последний раз. Но чтобы такие предложения исходили от помощника президента по экономики?! Что ж, какая экономика, такие и помощники. Интересно, Путин и вправду уже подписал «акт о конфискации?»

Мне, честно говоря, нисколько не жалко хозяев компаний, предложенных Кремлем в качестве потенциальных жертв нового вида гос-рэкета. В конце концов, все эти годы они заискивали перед Кремлем, прогибались ниже плинтуса, демонстрировали 146% лояльность вороватому режиму, укрепляли и финансировали его в огромных, абсолютно неприличных размерах, перебрасывая на панамские офшоры различным одаренным виолончелистам и поварам, близким Путину, миллиарды долларов. Это они тусовались на кремлевских и прочих вельможных приемах, расплываясь в комплиментах и знаках уважения правящей верхушки. Это они трусливо и лицемерно закрывали глаза на творящиеся расправы, репрессии, посадки и даже убийства противников нынешней власти, проявляли циничное равнодушие ко всем оппонентам режима, всем политическим силам и лидерам, не связанным и не одобренным Кремлём. «Отмазки» хозяев этих компаний на публике про «огромную ответственность перед многотысячными коллективами», которые «могут пострадать» от проявления собственной точки зрения на текущее угробление державы — всего лишь неуклюжее и лицемерное оправдание своего эгоизма и жадности, а также проявление полного безразличия к судьбе страны и российского народа. Ведь в конце-концов, у этих людей всегда был «на парах» частный лайнер, в любую минуту готовый взлететь и вывезти их самих и часть обслуги подальше от России, охваченной массовыми волнениями и бунтами. И все эти годы большинству из них было плевать на «многотысячные коллективы», которые в условиях коллапса больше не смогут «генерить» для них прибыль. Как говорится, попользовались Россией, можно спокойно пожить и для себя.

Конечно, жалко российскую экономику, которую обязательно добьет нынешний режим, абсолютно не способный созидать и преумножать (только отнимать и воровать). Жаль эти самые «многотысячные коллективы», которые никогда не дождутся обещанных зарплат, пенсий, новых квартир и стабильной работы. Жаль страну, платящую столь непомерную дань внутренним оккупантам и их пособникам, то есть нынешней чиновничьей номенклатуре и прикормленным ею придворным бизнесменам. «Бей своих!»— сегодня новый лозунг обанкротившейся власти. Сегодня — металлурги, завтра — химики и транспортники. Кого на заклание завтра? Что ж, поделом, господа «опора режима», Вы это заслужили. За Вами еще не пришли? Поверьте, это вовсе не Ваша заслуга, а просто чья-то недоработка, то есть ошибка. И ее не сложно исправить.

Геннадий Гудков, Facebook