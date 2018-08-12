Украинцы стали самыми активными покупателями недвижимости в Польше 12.08.2018, 16:28

Украинцы обошли немцев и британцев - прежних лидеров польского рынка.

Украинцы оказались самыми активными среди иностранцев покупателями польской жилой недвижимости. Те, кто обзаводится квартирами в Варшаве и Кракове, либо переезжают сюда насовсем, либо рассчитывают на стабильный доход при сдаче жилья в аренду, либо приобретают его для детей, которые учатся в Польше, пишет журнал Новое Время.

Три цели украинцев, покупающих квартиры в Польше

35‑летний Виктор Коновалов в начале 2000‑х успел построить креативное агентство Live. Затем этот бренд продал задорого международной IT-компании Microsoft. “Для меня, 22‑летнего, это было нечто, - рассказывает он теперь. - Я работаю с 14 лет и без стартового капитала”.

Будучи студентом, Коновалов стал самым молодым миллионером Украины. В 2012‑м он продал свою часть в основном активе и уехал с семьей в Польшу. Там у него родилась дочь, и вот тогда встал вопрос собственного жилья. Предприимчивый украинец решил его более чем успешно - купил большую квартиру в центре Варшавы.

Из 264 тыс. кв. м, что в 2017‑м скупили иностранцы, 70 тыс. кв. м достались украинцам. Таким образом соотечественники Коновалова заткнули за пояс немцев и британцев - прежних лидеров польского рынка.

Артур Ковальчук, менеджер по продажам в компании PolHome, называет три цели, ради которых украинцы активизировались на рынке польской недвижимости. Первая - покупают жилье под сдачу в аренду, что приносит примерно 7–8% годовых по отношению к инвестициям, а это довольно высокий процент как для стран Евросоюза. Вторая цель - переезд на временное или постоянное место жительства.

“Третья цель - относительно новая, это покупка недвижимости для детей, которые едут учиться в Польшу”, - заключает Ковальчук. И констатирует: польский рынок недвижимости переживает невиданный ажиотаж.

Домашняя нестабильность

Карол Кепка из польской Ассоциации девелоперов рассказывает, что украинцы стали самыми крупными иностранными покупателями местной недвижимости. “Наиболее популярными среди иностранцев являются Варшава, Краков и Вроцлав,— поясняет он. - Эти города предлагают много возможностей - рабочие места, образование”. В общем, все то, чего так не хватает украинцам дома.

Артур Бразилевский, учредитель компании Homium, которая занимается продажей недвижимости в Европе, называет еще несколько факторов, стимулирующих украинцев к приобретению жилья в Польше: это политическая и экономическая нестабильность в Украине и хрупкость национальной банковской системы. Депозитные ставки тают. Гривня девальвирует. В такие моменты желание вложиться во что‑то устойчивое, например в зарубежную недвижимость, как никогда высоко.

“Когда доллар штурмовал отметку в 33 грн, у нас менеджеры просто не успевали брать трубку и отвечать на звонки”, - вспоминает Бразилевский февраль 2015‑го.

Лидерство Польши на рынке недвижимости в Центральной и Восточной Европе

С украинцами или без, польский рынок недвижимости на подъеме. Катажина Куневич, партнер польской консалтинговой компании на рынке недвижимости REAS, рассказывает, что с 2015 года рост продаж квартир стал систематичным. Да и первая половина 2018‑го подтвердила, что спрос на первичном рынке не ослабевает. В данном сегменте Польша сохраняет лидерство в странах Центральной и Восточной Европы. Вот тому подтверждение: за последние пять лет в этой части мира возведено 1,5 млн квартир, из них почти 800 тыс. (53%) - в Польше, причем 6% из них - в Варшаве. Таким образом польская столица превратилась в крупнейший рынок жилья в регионе.

Бразилевский, учредитель компании Homium, приводит цифры, которые подогревают спрос на польское жилье среди земляков. Сдача в аренду жилья приносит в среднем 7% годовых от суммы инвестиции. А подорожание самого актива на 3–5% в год делает вклад в польский новострой целесообразным.