США в раздумьях Андерс Аслунд, Atlantic Council

12.08.2018, 16:50

Андерс Аслунд

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Какие санкции больнее ударят по России?

Конгресс США подготовил многочисленные законопроекты с предложениями новых санкций против России. Конгресс резко отреагировал на желание президента Дональда Трампа ослабить существующие санкции. 28 июля 2017 Сенат одобрил законопроект «О борьбе с американскими противниками через санкции» (CAATSA), который после подписи президента тихо вступил в действие. CAATSA на законодательном уровне закрепил уже наложенные на Россию санкции, поэтому Трамп не сможет отменить их своим указом. Этот документ также усилил некоторые санкции и оставил для администрации опции для дальнейшего усиления. Многие члены Конгресса жалуются, что администрация сделала очень мало, и призывают принять более жесткий документ. Пресс-конференция Трампа с Путиным в Хельсинки 16 июля стала сильнейшим доказательством того, что потребность в новом законе о российских санкциях все-таки есть. Перевод опубликован на сайте «Новое время».

В целом Конгресс сосредоточен на четырех законопроектах. Все они исключительно о России. Последний и наиболее подробный законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018» или DESKAA продвигают шесть сенаторов. Три из них демократы – Роберт Менендес, Бенджамин Кардин и Джин Шахин, а остальные республиканцы – Линдси Грэм, Кори Гарднер и Джон Маккейн. Этот законопроект, вероятно, может заменить другой – «О защите выборов от угроз путем установления «красных линий» или DETER – от сенаторов Криса Ван Голлена и Марко Рубио, который они подали еще в прошлом январе. Сенаторы-республиканцы Джон Баррассо, Кори Гарднер и Стив Дейнес представили также Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности, который фактически имеет целью наложить санкции на Северный поток-2. В Палате представителей, организатор от демократов Стени Хойер представил документ «О защите Америки от российского вмешательства», который включает в себя 18 различных законопроектов, 8 из которых имеют поддержку обеих партий. Последние три выдвинули после встречи в Хельсинки.

В сфере экономики предлагается ввести санкции на следующие четыре сектора: государственный долг, энергетика, российские государственные финансовые институты и Северный поток-2. Сейчас DESKAA выглядит как очевидная стартовая точка для переговоров через важные составляющие документа, его продвижение, формулировки и термины. И хотя полный текст законопроекта еще не доступен, он выглядит гораздо осторожнее, чем DETER. Оба документа содержат также другие требования, включая кибермероприятия и защиту американской системы голосования.

Наиболее вероятно, что новые санкции будут касаться государственного долга. DESKAA предусматривает запретить и наложить ограничения на «транзакции по новому государственному долгу РФ». То есть законопроект запретит американцам покупать российские государственные облигации, и одновременно из формулировки текста следует, что торговля будет разрешена. Учитывая, что государственный долг России составляет лишь 13% ВВП, это не драконовская, но довольно важная санкция.

Больше всего споров вызывает энергетический сектор. DESKAA выступает за санкции «на транзакции, касающиеся инвестиций в энергетические проекты, которые поддерживают государственные или полугосударственные образования России», чем обеспокоены энергетические компании США. DETER предлагает запретить сотрудничество с российскими государственными компаниями, что заставило бы американцев выйти из существующих проектов без получения компенсации. Для Каспийского трубопроводного консорциума это означало бы прекратить утечку американской нефти из Казахстана, что на самом деле было бы не слишком разумным. Американцы будут вынуждены оставить совместные проекты в недружественных странах, если их акции принадлежат санкционированным российским компаниями. Эти проблемы могут быть решены, если допустить освобождение отдельных проектов от санкций, или участие в них в известной степени, и если речь идет о больших российских энергетических компаниях, то это едва ли поможет.

DETER предлагает определить конкретное количество государственных финансовых институтов, зато DESKAA еще не поднимали этого вопроса, сосредоточившись больше на персональных санкциях. Сейчас санкциям наиболее вероятно подвергнутся институты, обслуживающие скорее Кремль, чем русский народ, и все это может быть сделано и в рамках законопроекта CAATSA.

Санкции против Северного потока-2 и его субподрядчиков пока не слишком пользуются политической поддержкой. Многие конгрессмены чувствуют себя неудобно, пытаясь диктовать Европе энергетическую политику путем своих санкций. Эту тему не затрагивают ни в DESKAA, ни в DETER, в то время как CAATSА оставляет это на усмотрение администрации.

DESKAA содержит более важное требование об усилении работы Управления координации санкций от Госдепартамента. Впопыхах вспоминают о необходимости продлить ограничения на импорт российского правительства. DESKAA также призывает к большей прозрачности, а в частности предоставить «отчет о чистом капитале и активах Владимира Путина», что является результатом невыполнения администрацией требований CAATSA раскрыть информацию о богатствах олигархов, близких к Кремлю. Законопроект требует, чтобы внутренние страховые компании сообщали конечных бенефициаров тех юридических объектов, которые покупают дорогую недвижимость.

Эти новые антироссийские законопроекты олицетворяют вотум недоверия к Трампу, и DESKAA выглядит как рациональный ряд в меру усиленных санкций против России, а значит скорее всего и будет утвержден Конгрессом.

Андерс Аслунд, Atlantic Council