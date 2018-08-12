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Рейтинг поддержки Путина упал до уровня 2013 года

  • 12.08.2018, 17:11

Самая большая поддержка у российского президента была в 2015 году.

Рейтинг поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина снизился до уровня 2013 года, передает unian.net.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса фонда "Общественное мнение", который проводился 4-5 августа. Так, по состоянию на 5 августа, на вопрос "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?" 45% отдали предпочтение Путину.

Согласно графика результатов исследования с 2008 года, последний раз такой рейтинг Путин имел в 2013 году. Тогда он тоже составлял 45%. Самая большая поддержка (74%) у российского президента была в 2015 году.

Стоить отметить, что рейтинг поддержки российского президента снизился ниже 50% по состоянию на 24 июня этого года.

В тоже время, Путину также меньше начали доверять россияне. Так, на вопрос "Вы доверяете или не доверяете Путину?" 24% опрошенных ответили "безусловно доверяю" (в конце июля - 25%).

Также "безусловно не доверяю" ответили 17% респондентов (в конце июля - 15%).


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