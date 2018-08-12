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Шесть оздоровительных напитков, бодрящих не хуже кофе

  • 12.08.2018, 17:26
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Возможно, для поддержания тонуса вам лучше выбирать другой напиток.

Миллионы человек по всему миру ежедневно начинают свой день с кружки ароматного кофе, но медики напоминают, что усвоение кофеина зависит от индивидуальных особенностей организма и к тому же сопряжено с противопоказаниями. У некоторых кофеин метаболизируется таким образом, что спустя некоторое время после употребления напитка возникает ощущение сильной усталости и сонливости, пишет medikforum.ru.

Если спустя час-другой после выпитого кофе начинает клонить в сон и возникает физическая слабость, возможно, для поддержания тонуса вам лучше выбирать другой напиток.

Огромное количество людей не представляет свое утро без ароматного кофейного напитка. Однако, у него есть много противопоказаний и увлекаться им не стоит. В частности, научные специалисты пить имбирный чай: по их словам, тонизирующий эффект такого чая продолжительнее, чем у кофе. Кроме того, имбирный чай укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение и обмен веществ.

Также хорошо бодрит и усиливает работоспособность чай с жасмином. Будучи хорошим прототипом кофе, чай с жасмином еще и активизирует процесс очищения от токсинов, отметили специалисты.

Еще один напиток, способный заменить собой кофе в плане физиологического тонуса – это теплая (важно, что именно теплая) вода с медом и лимоном. Помимо эффекта бодрости этот напиток также полезен для укрепления иммунитета.

Великолепный напиток – какао: содержит антиоксиданты, улучшает состояние сосудов и сердечной мышцы и поддерживает энергичность не хуже кофеина. Этот напиток калорийный, но небольшая чашка какао в день не повредит. Не стоит забывать и о цикории, отличном заменителе кофе для людей с непереносимостью кофеина.

Кроме того, для профилактики физической усталости и вялости полезен гранатовый сок. Этот напиток богат витаминами и минералами, активирующими кровообращение — магнием, калием, кальцием, фосфором. Для ясности ума и высоких когнитивных функций то, что надо.


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