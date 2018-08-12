Брестское «Динамо» подтвердило отстранение Шпилевского от тренировочного процесса
- 12.08.2018, 18:01
Алексей Шпилевский пробыл главным тренером брестчан 43 дня.
Брестское «Динамо» сообщило, что Алексей Шпилевский отстранен от тренировочного процесса, передает официальный сайт брестчан.
С 12 августа подготовкой команды к ответному квалификационному матчу Лиги Европы с «Аполлоном», а также другим предстоящим матчам займется Марцел Личка.
Сергей Ковальчук формально остается главным тренером, при этом выполняет функции спортивного директора.