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Брестское «Динамо» подтвердило отстранение Шпилевского от тренировочного процесса

  • 12.08.2018, 18:01

Алексей Шпилевский пробыл главным тренером брестчан 43 дня.

Брестское «Динамо» сообщило, что Алексей Шпилевский отстранен от тренировочного процесса, передает официальный сайт брестчан.

С 12 августа подготовкой команды к ответному квалификационному матчу Лиги Европы с «Аполлоном», а также другим предстоящим матчам займется Марцел Личка.

Сергей Ковальчук формально остается главным тренером, при этом выполняет функции спортивного директора.


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