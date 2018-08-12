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В Кричевском районе отравились работники предприятия по выращиванию грибов

  • 12.08.2018, 18:28

Некоторые из пострадавших находятся в реанимации.

В Кричевском районе отравились работники предприятия по выращиванию грибов шиитаке. Некоторые из пострадавших находятся в реанимации. Об этом в редакцию tut.by сообщили читатели. Эту информацию подтвердили в Кричевской центральной районной больнице.

Инцидент произошел на предприятии «Инфэн», оно находится на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе.

Сейчас в Кричевской центральной районной больнице находится 4 пострадавших работника этого предприятия.

— У нас только сильно тяжелые, у них температура, аллергия, некоторые лежат в реанимации. А так идут через поликлинику, амбулаторное лечение, — уточнили в больнице.

Евгения Шевцова, староста в агрогородке Красная Буда, который находится недалеко от предприятия по выращиванию грибов, рассказала, что проблемы со здоровьем у работников предприятия по выращиванию грибов «начались 3−4 дня назад».

— Моя соседка, которая работает на этом предприятии, сейчас находится в реанимации центральной районной больнице Кричева, — отмечает женщина.

По ее словам, на предприятии работает «немало жителей близлежащих населенных пунктов».

Связаться оперативно с предприятием для получения комментария не удалось.

Отметим, что предприятие по выращиванию грибов шиитаке в июле этого года на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе в июле запустили китайцы — Цзянсуская корпорация по зарубежному сотрудничеству (JOC). На новом предприятии планировалось создать около 100 рабочих мест, а грибы собирались поставлять на китайский и белорусский рынки.


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