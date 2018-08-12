Как два пинских парня поспорили с папой и запустили успешный YouTube-канал 1 12.08.2018, 18:58

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Парни добились славы, обеспечили себе заветные «папиццот» в месяц и помахали ручкой заводской проходной.

19-летние близнецы Женя и Илья Шарикало должны были окончить пинский аграрный колледж и пойти работать на завод машинистами по обслуживанию холодильного оборудования. Однако после практики парни решили, что такое будущее не для них, и создали канал на YouTube с развлекательными роликами для школьной аудитории. За год развития проекта парни добились славы, обеспечили себе заветные «папиццот» в месяц и помахали ручкой заводской проходной, пишет tut.by.

Евгений Шарикало

Женя и Илья из тех авантюрных белорусов, которые видят цель и не замечают преград. Первые деньги интернет-предприниматели начали зарабатывать, когда им по закону нельзя было даже пиво продавать. Нет, они не торговали газетами на остановках, не мыли маме посуду за деньги, не вступали в стройотряды. Парни мыслили глобально и с головой ушли в киберспорт.

Близнецы с друзьями находили талантливые команды, брали их под свою опеку, а затем искали для них спонсоров, инвесторов и рекламные контракты.

— У нас каждый какую-то работу делал. Кто-то искал перспективные составы, кто-то со спонсорами общался, кто-то пиаром занимался, кто-то комьюнити развивал, — рассказал Женя.

В подростковые годы они уже подписали составы в трех дисциплинах: CS:GO, DOTA, Hearthstone — и договорились о сотрудничестве с такими компаниями, как Nvidia и Kinguin.

— Прикол в том, что Nvidia ни с кем не хотела сотрудничать. Мы подготовили для них презентацию, и они согласились, — отметил Женя.

Все общение проходило через интернет. Ни инвесторы, ни спонсоры даже не догадывались, что с ними вели переговоры школьники из Пинска. По словам ребят, самая топовая команда, с которой они сотрудничали — это zARLANS.

Недавно парни получили серебряную кнопку YouTube за 100 тысяч подписчиков

Изображение: kriz_ilya / instagram.com

— Мы практически все рекламные деньги отправляли на свои составы. Мы себе очень мало брали. Мы все в рекламу пускали, на зарплату. Мы хотели просто развиваться в этом направлении, — рассказал собеседник.

Парни создали свою киберспортивную организацию, но из-за происков конкурента их раскрученную группу во «ВКонтакте» заблокировали, возникли сложности со спонсорами и продвижением сайта, который вот-вот должен был запуститься.

— После этого мы расстроились очень. Потому что все так круто шло… И забили, — объяснил Илья.

У ребят пропала мотивация, и они оставили киберспорт, сосредоточившись на учебе.

«Если через полгода у нас будет заработок 500 долларов, то ты не будешь нас так часто запрягать»

В 2015 году пинчане открыли свой паблик во «ВКонтакте» «Топовый Пинск», который сейчас насчитывает более 11 тысяч подписчиков. Парни развивали страничку, договаривались со спонсорами на проведение тематических мероприятий, городских квестов.

— Мы размещали новости про город, какие-то статьи, опросы, — рассказал Илья. — На группе мы подняли аудиторию и решили расширяться, но с упором на видео.

Первые ролики на канале «Топовый Пинск» в YouTube все так же были привязаны к городу. Парни постили видеоопросы, новостные видеосюжеты. На локальной тематике количество подписчиков росло медленно и застряло на отметке в 2 тысячи.

— Рост был слабый — город же маленький и все, кому интересно, уже на канал подписались, — поделился Илья.

Парни экспериментировали с контентом, изучали свою аудиторию и вкусы пользователей.

— Мы снимали разные ролики. Пробовали, смотрели по просмотрам, что и как заходит. В прошлом году 1 сентября мы загрузили первый ролик тематики «короче говоря», и он выстрелил. Мы решили снимать больше роликов в таком формате, — объяснил Илья.

Илья Шарикало

Сейчас каждый ролик «Топового Пинска» собирает в среднем по 100 тысяч просмотров, а тогда «выстрелил» в понимании парней — это собрал около 12 тысяч просмотров.

— На то время 12 тысяч для нас было много. Мы решили дальше снимать в этом формате, — рассказал Илья.

— У меня был знакомый из Минска. У него было 0 подписчиков на канале. Он первый ролик снял и сразу 2 миллиона просмотров собрал. Где-то за два месяца он собрал 100 тысяч подписчиков. Я с ним связался, он мне дал пару советов, как поднять канал, и сказал: «Снимай только про школу». Я ему: «Хорошо, бро». Мы уловили эту тему и за счет школы подняли просмотры, — добавил Женя.

Родители к увлечению детей отнеслись скептично и не верили, что проект сможет приносить хоть какую-то прибыль.

— Мы папе сказали: давай поспорим, если через полгода у нас будет заработок 500 долларов, то ты не будешь нас так часто запрягать. Он согласился. Спустя четыре месяца примерно столько и вышло, — рассказал Женя.

Команда «Топового Пинска»

Изображение: romvnenko / instagram.com

«Нас забрасывали комментариями: „Где 90-е?“»

Сейчас на «Топовый Пинск» подписано 229 тысяч человек, а общее количество просмотров видео перевалило за 33 миллиона. Самые популярные ролики на канале — скетчи «Короче говоря». Этот формат перекочевал в русскоязычный YouTube с Запада и быстро завоевал популярность.

— Больше всего просмотров набирал именно такой формат. Сейчас у нас уже такая аудитория, что без разницы, что мы снимем, все равно просмотров много наберется, — подчеркнул Илья.

В самом начале парни выпускали по два ролика в неделю. Видео публиковались в 13.00 по вторникам и пятницам. Знакомый формат и незамысловатые сюжеты быстро завоевали любовь среди пользователей YouTube школьного возраста. Со временем к традиционным темам учебы, каникул, оценок и взаимоотношений с родителями парни добавили также видеоигры. Их самый популярный ролик, который собрал почти 2 миллиона просмотров, посвящен игре Minecraft. Женю предпочтения аудитории удивили:

— Снимаешь какой-то годный ролик, стараешься, много времени тратишь, и он набирает сотню тысяч максимум. А ролик по «Майнкрафту», над которым мы вообще не старались, набрал больше всего просмотров.

Учитывая вкусы аудитории, парни сняли еще несколько видеороликов по другим компьютерным играм: CS: GO, Fortnite, PUBG.

Авторы «Топового Пинска» стараются искать новые для себя форматы. Недавно на канале появился первый сезон мини-сериала в стиле «Бригады» про лихие 1990-е. Там парни в трениках ездят на разборки, живут по пацанским понятиям, участвуют в перестрелках и мстят за убитых товарищей. Все предельно просто, понятно и очень похоже на 1990-е из российских бандитских сериалов. На удивление ролики про времена, которые не застали ни авторы, ни зрители, зашли на ура.

— У нас между четвертой и пятой серией был перерыв. Просто два парня, задействованные в съемках, были на отработке в другом городе. Мы ждали, пока они приедут в Пинск, чтобы продолжить съемки. И во время этой паузы нас забрасывали комментариями: «Где 90-е?» — рассказал Илья.

— Школьников такой контент не отпугивает?

— Наоборот, им интересно смотреть, как раньше было.

С самого старта канала ребята подключились к партнерской программе, которая позволяет монетизировать контент. На первых порах заработки были в буквальном смысле копеечными. За первый месяц вышло «пару центов». Нормальные деньги пришли, когда количество подписчиков перевалило за 50 тысяч. Своими заработками парни не хвастаются, но признаются, что «папиццот» выходит.

— Сейчас у вас зарплата какая?

— Хорошая, — ответил Илья.

— Хватает, — добавил Женя.

— Больше, чем у механика по ремонту холодильного и мясного оборудования?

— Да.

«Человек по-русски говорит не очень, но за нашим каналом следит»

Вместе с подписчиками к парням пришла слава. Их стали узнавать на улицах Пинска и других белорусских городов.

— Вот недавно после съемок сидели на лавочке, и к нам подошел парень. Разговаривал с акцентом. Оказалось, что из Литвы приехал к тете в Пинск. Сказал, что тоже смотрит наши ролики. Человек по-русски говорит не очень, но за нашим каналом следит, — поделился Илья.

В этом году Женя и Илья окончили колледж. По распределению их должны были отправить работать на завод в Жлобин.

— Пришлось мне открыть на себя ИП и взять Женю к себе на работу, — рассказал Илья.

Парни собираются дальше развивать свой канал, снимать второй сезон мини-сериала про лихие 1990-е и раздумывают над новыми интернет-проектами. Планов — громадье, но далеко в будущее они пока не заглядывают: надо еще с армией разобраться.

— 31 августа в военкомат идти. В октябре−ноябре уже могут забрать. Грубо говоря, 2−3 месяца еще есть, а потом не знаем, что делать, — вздохнул Илья.