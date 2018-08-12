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Ольга Мазуренок: Я иногда думала, что меня как-будто сглазили

  • 12.08.2018, 19:11
Ольга Мазуренок
Фото: tut.by

Белоруска — о первой победе в марафоне на ЧЕ.

На чемпионате Европы в Берлине белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон, справившись с обильным кровотечением из носа, а сборная Беларуси, в составе Марины Доманцевич, Анастасии Ивановой и Нины Савиной, завоевала командный кубок в марафонском беге.

После победы белорусские спортсменки для сайта Белорусской федерации легкой атлетики поделились своими эмоциями от исторической победы.

Ольга Мазуренок отметила, что первые метры дистанции дались ей очень тяжело.

— Когда бежишь, какой-то то всегда оптический обман, люди стоят со всех сторон дороги, дырки, куда бежать особо не видно, еще и машины уехали далеко, поэтому незадолго до финиша я чуть не повернула не туда. С первых метров дистанции мне бежалось тяжело, ноги тяжелые и я думала, что упущу свое золото.

Когда я утром проснулась, у меня уже пошла из носа кровь, и я сразу подумала: хоть бы на трассе такое не произошло, потому что такое бывает на тренировках. Так и случилось: пошла из носа кровь и в движении, еще и жарко, очень тяжело ее остановить.

Конечно, я представляю эту картину, которую показывали. Но я считаю, что это не такая большая проблема. Невозможно бежать с травмой, а из-за крови из носа я не могу остановится на 10 минут, например, чтобы успокоить кровотечение. Не красиво, но, а что сделаешь.

Француженка, которая меня преследовала, на полумарафоне в этом сезоне имела 1:09, и это более, чем достойно. Ее дело было дотерпеть, но, если честно, я удивляюсь, как она со своим финишем еще и проиграла.

Стартовые листы выглядели очень хорошо, и за мной лучший результат в сезоне. Конечно, не нужно загадывать, но ведь ждали золотую медаль, и на нее имели право надеяться. Но мне так не хотелось проигрывать. Я собрала всю волю в кулак, и от того, что от меня ждали, еще и командный кубок — я смогла победить.

После Лондона, Рио я иногда думала, что меня как-будто сглазили. И именно сегодня я хотела эти мысли развеять. Что сказать, пусть это будет маленькая ступенька к следующему году к чемпионату мира. Главное, подойти в здравии в нашем деле.

Марина Доманцевич, которая показала личный рекорд, рада победе команды.

— Не знаю как, не знаю откуда взялись силы держаться в лидерах. Я хотела доказать себе, что я еще, в принципе, готова. Буду и дальше готовиться к международным стартам и посерьезней. И в дальнейшем буду стараться отбираться на Олимпийские игры.

Я знаю, что командный кубок наш. Команда у нас сильная. Я была уверена и в себе, и в девочках. Мы держались и доказали, что Беларусь сильна в выносливости. В итоге я показала личный рекорд! А то, что я 4-ая, до сих пор не верю!

Анастасия Иванова осталась недовольна своим бегом.

— С самого старта ноги были тяжелые. Терпела весь марафон. Местами отставала по графику, местами догоняла. Недовольна своим бегом. Наверное, я переволновалась. Боялась подвести команду. Когда выступаешь за себя, проще.

То, что у нас командный кубок — это круто! Это кардинально изменит восприятие нас на международном уровне. Теперь все будут знать, что Беларусь сильна!

Нина Савина пожаловалась на постоянную жажду.

— Конечно, я раскладывала дистанцию по времени. Если бы было слишком быстрое начало, то я бы не связала старт с финишем: могло бы сил не хватить. Конечно, я смотрела результаты, проходя круг.

Все хорошо, только пить хотелось очень. Дистанция далась, не скажу, что супер, но в целом не плохо. Результатом я довольна.


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