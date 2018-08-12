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Эрдоган пригрозил «распрощаться» с США и уйти к новым союзникам

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  • 12.08.2018, 20:01
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Реджеп Эрдоган

Заявление правителя Турции звучит на фоне новых санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Анкары.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в воскресенье перед своими сторонниками в Трабзоне, пригрозил Штатам «распрощаться» с ними и «обратиться к новым партнерам и альянсам», сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

«Мы распрощаемся с теми, кто жертвует своим стратегическим партнерством и союзничеством со страной с населением 81 млн человек, предпочитая иметь дело с террористическими организациями», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер предупредил, что его страна обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам. «Если вы будете давить на нас посредством доллара, мы будем искать другие способы выполнения наших задач», — заявил он. «Мы дадим наш ответ человеку, который объявляет войну всему миру, включая нашу страну, — обратившись к новым рынкам, новым партнерам и новым альянсам», — добавил Эрдоган.

Новые санкции Вашингтона турецкий лидер назвал «экономической войной». «Мы распознали вашу игру, и мы бросаем ей вызов», — сказал президент, отметив, что целью Штатов является «захватить Турцию во всех областях от финансов до политики». «Но мы не сдадимся. — предупредил Эрдоган. — Мы продолжим производство. Мы будем продолжать наращивать экспорт», — добавил он.

В своем выступлении Эрдоган вновь прокомментировал ситуацию с обвалом турецкой лиры. Он объяснил это заговором против Турции, отметив, что ситуация не поддается логике. Президент призвал своих сограждан избавляться от долларов и евро, чтобы укрепить лиру.

Турция — союзник США по НАТО. Отношения между странами обострились после того, как 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции Турции санкции. Поводом для этого стал отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого арестовали по подозрению в шпионаже и в связях с Гюленом. Последнего власти Турции считают причастным к попытке госпереворота в стране в 2016 году.

На этой неделе президент США Дональд Трамп также распорядился вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. «В отношении Турции я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий составят 20% и 50% — на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие», — написал 10 августа Трамп на своей странице в Twitter.


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