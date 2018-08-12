Роналду забил гол в первом матче за «Ювентус» 1 12.08.2018, 20:18

Криштиану Роналду открыл счет в матче уже на восьмой минуте.

«Ювентус» в традиционном летнем матче в Виллар-Перозе (недалеко от Турина) разгромил вторую команду клуба со счетом 5:0. Игра стала первой для португальского нападающего Криштиану Роналду в составе «бьянконери», передает РБК.

Стартовый состав «Ювентуса А»: Войцех Шченсны, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Алекс Сандро, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Криштиану Роналду.

Роналду открыл счет в матче уже на восьмой минуте. Еще через 10 минут Риккардо Капеллини срезал мяч в собственные ворота, пытаясь опередить лучшего бомбардира Лиги чемпионов за всю историю.

Во второй половине первого тайма дубль оформил аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. В эпизоде с его вторым мячом в голевой комбинации принимал участие Роналду. После перерыва окончательный счет установил вышедший на замену Клаудио Маркизио.

Роналду подписал контракт с «Ювентусом» 10 июля. Туринский клуб заплатит «Реалу» за 33-летнего нападающего €100 млн, перевод будет сделан двумя траншами. Роналду стал самым дорогим игроком в истории «Ювентуса» — ранее рекорд принадлежал аргентинскому форварду Гонсало Игуаину, который был куплен у «Наполи» за €90 млн.

Накануне презентации португальца «Ювентус» выставил в своем официальном магазине на продажу футболки с фамилией пятикратного обладателя «Золотого мяча». За сутки было куплено более 500 тыс. футболок стоимостью €105 каждая.