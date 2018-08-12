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Ганапольский о санкциях: Чего Россия так кричит?

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  • 12.08.2018, 20:57
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Матвей Ганапольский

Запад с враньем не хочет иметь дела.

Удивительна резкая реакция российских властей на новые ограничительные меры, заявил журналист Матвей Ганапольский в эфире "Эха Москвы".

"Меня удивляет, что Россия кричит по этому поводу, и даже господин [премьер-министр РФ Дмитрий] Медведев говорит, что это объявление экономической войны. Какой войны? Россия – мощная держава, все стоят на коленях, а Россия встала с колен. Я же говорю почти правду. Чего Россия так кричит? Ну все, изоляционизм, РФ давно им занимается. "Не смешите наши "Искандеры", давят овощи и фрукты, мороженых курочек, утят там каких-то. В чем проблема? Есть мощный свой агросектор, ну все есть, давайте, живите", – отметил он.

По мнению журналиста, санкциями страны Запада предлагают России жить без них.

"Они не пытаются уничтожить Россию, не пытаются ее унизить. Они просто говорят: "Ребята, вы уничтожаете все вокруг себя. Ложь и ненависть – это, кроме нефти и газа, ваши экспортные статьи.


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